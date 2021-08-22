В поединке 1-го тура чемпионата Италии по футболу «Эмполи» дома проиграл «Лацио» со счетом 1:3.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Эмполи» — «Лацио» — 1:3
Голы: Бандинелли, 4 — Милинкович-Савич, 6, Лаццари, 31, Иммобиле, 41, с пенальти
События матча
|41'
|ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Лаццари (Лацио).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Филиппо Бандинелли (Эмполи).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.