Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Сложная игра, но три важных очка»

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал выездную победу над «Торино» (2:1) в поединке 1-го тура Серии А
«Важно хорошо начать, сложная игра, но три важных очка.
Идем дальше, парни», — написал Руслан после матча.
Малиновский вышел в стартовом составе «Аталанты» и был заменен на 76-й минуте встречи.
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