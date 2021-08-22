Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Сложная игра, но три важных очка»

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал выездную победу над «Торино» (2:1) в поединке 1-го тура Серии А

«Важно хорошо начать, сложная игра, но три важных очка.

Идем дальше, парни», — написал Руслан после матча.

Малиновский вышел в стартовом составе «Аталанты» и был заменен на 76-й минуте встречи.