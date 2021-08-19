Чикаго. Козлова проиграла россиянке во втором раунде

Сегодня Екатерина Козлова во втором раунде хардового турнира WTA 125 в Чикаго встречалась с россиянкой Виталией Дьяченко. Украинка потерпела поражение в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 16 минут.
2-й раунд
Катерина Козлова (Украина) – Виталия Дьяченко (Россия) – 5:7, 6:1, 4:6
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.