Козлова и Калинина узнали соперниц на турнире в США

Идет подготовка в US Open

  • 16.08.2021 11:50
  • 360 просмотров
  • 1 комментарий
Козлова и Калинина узнали соперниц на турнире в США
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

Украинские теннисистки Катерина Козлова и Ангелина Калинина сыграют в основной сетке турнира WTA125 в Чикаго.

Ангелина Калинина (№78) получила четвёртый номер посева и в первом круге встретится с Анной Калинской (№135). Катерина Козлова (№131) своё выступление в Чикаго начнёт матчем против одной из победительниц квалификации.

Турнир стартует 16 августа.

Ранее с турнира снялась Марта Костюк.

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
      Spectra, 16.08.2021 12:02
    +1
    Опять эта кацапка, только что ждать от Калинины на харде, никто не знает
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