Козлова и Калинина узнали соперниц на турнире в США

Украинские теннисистки Катерина Козлова и Ангелина Калинина сыграют в основной сетке турнира WTA125 в Чикаго.

Ангелина Калинина (№78) получила четвёртый номер посева и в первом круге встретится с Анной Калинской (№135). Катерина Козлова (№131) своё выступление в Чикаго начнёт матчем против одной из победительниц квалификации.

Турнир стартует 16 августа.

Ранее с турнира снялась Марта Костюк.