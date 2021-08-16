Козлова и Калинина узнали соперниц на турнире в США

Украинские теннисистки Катерина Козлова и Ангелина Калинина сыграют в основной сетке турнира WTA125 в Чикаго.
Ангелина Калинина (№78) получила четвёртый номер посева и в первом круге встретится с Анной Калинской (№135). Катерина Козлова (№131) своё выступление в Чикаго начнёт матчем против одной из победительниц квалификации.
Турнир стартует 16 августа.
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Источник — Большой теннис Украины
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