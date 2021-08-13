Костюк снялась с турнира в Чикаго, который пройдет на следующей неделе

Третья ракетка Украины Марта Костюк приняла решение сняться с турнира WTA 125 в Чикаго, который стартует за две недели до начала Открытого чемпионата США по теннису (30 августа – 11 сентября).
В то же время украинка остается в заявке турнира WTA 250 в Чикаго (22-28 августа).
Отметим, что Марта не играла со времен выступления на Уимблдоне. Тем не менее за это время украинка поднялась на 9 позиций в мировом рейтинге.
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Источник — Большой теннис Украины
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