Костюк снялась с турнира в Чикаго, который пройдет на следующей неделе

Марта все еще заявлена на более крупный турнир в этом же городе, которой состоится позже

  • 13.08.2021 11:16
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Костюк снялась с турнира в Чикаго, который пройдет на следующей неделе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк приняла решение сняться с турнира WTA 125 в Чикаго, который стартует за две недели до начала Открытого чемпионата США по теннису (30 августа – 11 сентября).
 
В то же время украинка остается в заявке турнира WTA 250 в Чикаго (22-28 августа).
 
Отметим, что Марта не играла со времен выступления на Уимблдоне. Тем не менее за это время украинка поднялась на 9 позиций в мировом рейтинге.

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Источник — Большой теннис Украины

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