Костюк снялась с турнира в Чикаго, который пройдет на следующей неделе

Третья ракетка Украины Марта Костюк приняла решение сняться с турнира WTA 125 в Чикаго, который стартует за две недели до начала Открытого чемпионата США по теннису (30 августа – 11 сентября).



В то же время украинка остается в заявке турнира WTA 250 в Чикаго (22-28 августа).



Отметим, что Марта не играла со времен выступления на Уимблдоне. Тем не менее за это время украинка поднялась на 9 позиций в мировом рейтинге.