Стало известно, почему Марта Костюк снялась с Уимблдона

Всему виной травмы

  • 03.07.2021 12:45
  • 2041 просмотр
  • 2 комментария
Стало известно, почему Марта Костюк снялась с Уимблдона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинка Марта Костюк приняла решение сняться с матчей парного разряда и микста в рамках Уимблдона.
 
По словам 19-летней спортсменки, это причиной стали проблемы с правым бедром и плечом.
 
Отметим, что Марта играла и в одиночном разряде, но проиграла во втором круге.

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Источник — Большой теннис Украины

(8 голосов)

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Комментарии
    PETP0
    online
      PETP0, 03.07.2021 13:38
    0
    Я Я, 03.07.2021 12:52
    Ну и фотку выбрали... 😱 Не могли разместить что-то более эстетичное с Мартой?
    Это же про травмы, так что все в тему😁
    Ссылка
    Я Я
    online
      Я Я, 03.07.2021 12:52
    +2
    Ну и фотку выбрали... 😱 Не могли разместить что-то более эстетичное с Мартой?
    Ссылка
    Я Я
    online
      Я Я, 03.07.2021 12:52
    +2
    Ну и фотку выбрали... 😱 Не могли разместить что-то более эстетичное с Мартой?
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 03.07.2021 13:38
    0
    Я Я, 03.07.2021 12:52
    Ну и фотку выбрали... 😱 Не могли разместить что-то более эстетичное с Мартой?
    Это же про травмы, так что все в тему😁
    Ссылка
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