Стало известно, почему Марта Костюк снялась с Уимблдона

Украинка Марта Костюк приняла решение сняться с матчей парного разряда и микста в рамках Уимблдона.



По словам 19-летней спортсменки, это причиной стали проблемы с правым бедром и плечом.



Отметим, что Марта играла и в одиночном разряде, но проиграла во втором круге.