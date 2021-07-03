Стало известно, почему Марта Костюк снялась с Уимблдона

Украинка Марта Костюк приняла решение сняться с матчей парного разряда и микста в рамках Уимблдона.
По словам 19-летней спортсменки, это причиной стали проблемы с правым бедром и плечом.
Отметим, что Марта играла и в одиночном разряде, но проиграла во втором круге.
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Источник — Большой теннис Украины
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