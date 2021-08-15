Чемпионат Испании. Реал уверенно разобрался с Алавесом

В субботу в рамках 1-го тура чемпионата Испании состоялось четыре матча. Центральным стало противостояния между «Алавесом» и мадридским «Реалом». «Галактикос» разгромили хозяев поля, хотя в первом тайме «Алавес» сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.
Чемпионат Испании. 1-й тур.
«Алавес» – Реал» Мадрид – 1:4
Голы: Бензема (48, 62), Начо (56), Винисиус (90) – Хоселу (65, пенальти).
«Алавес»: Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пина (Мойя, 82), Мендес (Мартин, 68), Понс (Лум, 59), Ману Гарсия (Гвидетти, 59), Хоселу, Риоха (Пельистри, 68).
«Реал»: Куртуа, Начо, Милитао, Алаба, Модрич (Асенсио, 88), Каземиро, Вальверде (Иско, 88), Васкес, Бензема (Йович, 89), Бэйл (Родриго, 68), Азар (Винисиус, 66).
«Кадис» – «Леванте» – 1:1
«Мальорка» – «Бетис» – 1:1
«Осасуна» – «Эспаньол» – 0:0
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.