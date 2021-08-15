1-й тур
Алавес
1 : 4
Реал Мадрид
14.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Чемпионат Испании. Реал уверенно разобрался с Алавесом

В Испании проходят матчи 1-го тура Ла Лиги

  • 15.08.2021 02:15
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Чемпионат Испании. Реал уверенно разобрался с Алавесом
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу в рамках 1-го тура чемпионата Испании состоялось четыре матча. Центральным стало противостояния между «Алавесом» и мадридским «Реалом». «Галактикос» разгромили хозяев поля, хотя в первом тайме «Алавес» сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.

Чемпионат Испании. 1-й тур.

«Алавес» – Реал» Мадрид – 1:4

Голы: Бензема (48, 62), Начо (56), Винисиус (90) – Хоселу (65, пенальти).

«Алавес»: Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пина (Мойя, 82), Мендес (Мартин, 68), Понс (Лум, 59), Ману Гарсия (Гвидетти, 59), Хоселу, Риоха (Пельистри, 68).

«Реал»: Куртуа, Начо, Милитао, Алаба, Модрич (Асенсио, 88), Каземиро, Вальверде (Иско, 88), Васкес, Бензема (Йович, 89), Бэйл (Родриго, 68), Азар (Винисиус, 66).

«Кадис» – «Леванте» – 1:1

«Мальорка» – «Бетис» – 1:1

«Осасуна» – «Эспаньол» – 0:0

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Источник — Sport.ua

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