В субботу, 14 августа, пройдет матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Алавес» и «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву.
Матч в прямом эфире можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Алавес – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.