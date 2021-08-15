В поединке 1-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» разгромил «Алавес» со счетом 4:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
|65'
|ГОЛ ! С пенальти забил Хоселу (Алавес).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Начо Фернандес (Реал Мадрид).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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Источник — Sport.ua
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