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Алавес
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Реал Мадрид
14.08.2021 23:00   ТВ-трансляция: 

Алавес - Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

«Реал» начинает сезон в непростое для команды время

  • 14.08.2021 01:06
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Алавес - Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

Для «Реала» новый сезон чемпионата Испании стартует 14 августа. Мадридская команда на выезде сыграет против «Алавеса».

Старт встречи в 23:00.

Алавес

В минувшем сезоне команда не без труда, но выполнила задачу остаться в элитном дивизионе чемпионата Испании. «Алавес» занял 16-е место и заработал право на 6-й подряд сезон в Ла Лиге. Летом команда была как активной на трансферном рынке, так и в плане контрольных матчей.

В отличие от «Реала», «Алавес» спокойно готовился к сезону и провел 7 спаррингов. «Реалу», у которого есть проблемы в обороне, стоит обратить внимание на атаку соперника.

«Алавес» впереди укомплектован очень неплохо, включая форвардов Хоселу, Лукаса Переса и Джона Гвидетти.

Реал

Что касается «Реала», то лето мадридцев не назвать успешным. Команда потеряла основных защитников Рафаэля Варана и Серхио Рамоса, а подписать сумела только Давида Алабу. Главным же событием можно назвать возвращение наставника Карло Анчелотти, который заменил Зинедина Зидана.

Пока что у тренера было мало возможностей привнести в игру «Реала» что-то свое, потому что за лето команда провела всего два контрольных матча. Кроме того, Анчелотти сейчас не может рассчитывать на травмированных Менди, Крооса, Карвахаля, Себальоса и Одриосолу. Под вопросом на старте сезона Азар и Бензема.

А вот во вратарской линии вопросов нет. Судя по всему, Тибо Куртуа начнет сезон основным, а Андрей Лунин остается вторым кипером.

Правда, в спаррингах украинец сыграл больше. Лунин провел весь матч с «Рейнджерс» (1:2) и второй тайм с «Миланом» (0:0).

14 августа, суббота

«Алавес» – «Реал Мадрид»
Витория. Старт в 23:00
ТВ-трансляция на сервисе Megogo
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Источник — Sport.ua

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