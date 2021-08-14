Для «Реала» новый сезон чемпионата Испании стартует 14 августа. Мадридская команда на выезде сыграет против «Алавеса».

Старт встречи в 23:00.

Алавес

В минувшем сезоне команда не без труда, но выполнила задачу остаться в элитном дивизионе чемпионата Испании. «Алавес» занял 16-е место и заработал право на 6-й подряд сезон в Ла Лиге. Летом команда была как активной на трансферном рынке, так и в плане контрольных матчей.

В отличие от «Реала», «Алавес» спокойно готовился к сезону и провел 7 спаррингов. «Реалу», у которого есть проблемы в обороне, стоит обратить внимание на атаку соперника.

«Алавес» впереди укомплектован очень неплохо, включая форвардов Хоселу, Лукаса Переса и Джона Гвидетти.

Реал

Что касается «Реала», то лето мадридцев не назвать успешным. Команда потеряла основных защитников Рафаэля Варана и Серхио Рамоса, а подписать сумела только Давида Алабу. Главным же событием можно назвать возвращение наставника Карло Анчелотти, который заменил Зинедина Зидана.

Пока что у тренера было мало возможностей привнести в игру «Реала» что-то свое, потому что за лето команда провела всего два контрольных матча. Кроме того, Анчелотти сейчас не может рассчитывать на травмированных Менди, Крооса, Карвахаля, Себальоса и Одриосолу. Под вопросом на старте сезона Азар и Бензема.

А вот во вратарской линии вопросов нет. Судя по всему, Тибо Куртуа начнет сезон основным, а Андрей Лунин остается вторым кипером.

Правда, в спаррингах украинец сыграл больше. Лунин провел весь матч с «Рейнджерс» (1:2) и второй тайм с «Миланом» (0:0).

14 августа, суббота