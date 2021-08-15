В воскресенье, 15 августа, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч первого тура испанской Ла Лиги по футболу, в котором сыграют «Барселона» и «Реал Сосьедад». Стартовый свисток рефери Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса из Лас-Пальмаса прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Барселона

О «блаугранас» много говорили по ходу прошлого сезона, еще больше начали говорить в подходящее для них к концу межсезонье, и уж точно не меньше будут разбирать на молекулы их футбол на старте нового сезона. Все просто – коллектив Рональда Кумана прошел через неудачный цикл, который для них завершился лишь победой в Кубке Испании, а уже по завершению футбольного года клуб лишился своей главной футбольной звезды в лице Лионеля Месси. Стало быть, наступает наиболее ответственный и тяжелый период в новейшей истории «сине-гранатовых» – жизнь без аргентинского кудесника мяча.

Насколько помог в финансовом плане уход наиболее высокооплачиваемого игрока команды, и насколько тяжелая ситуация в финансовом плане у «Барселоны» на данный момент? Эти два вопроса мучают каждого «кулес», но частично ответ на них мы получили накануне, когда лишь ценой «существенного урезания зарплаты» Жерара Пике удалось добыть необходимую часть свободных денег для регистрации сразу трех игроков. К слову, кадровый кризис на старте сезона для команды Кумана будет чуть ли не главной проблемой.

Реал Сосьедад

Иманоля Альгуасиль привел свою команду в прошлом сезоне к первому трофею за долгие 34 года, поэтому его были готовы носить на руках и без итоговой пятой строчки в турнирной таблице. При этом, "бело-голубые" в одном из сразу двух финалов Кубка Испании за один сезон сумели победить в региональном баскском дерби «Атлетик», что еще больше увеличило цену данной награды. К тому же, команда сумела сохранить всех своих лидеров, да еще и подобрала Диего Рико из «Борнмута» за смешные 500 тыс. евро, а также расширила скамейку за счет голкипера Мэтью Райана.

С атакой у коллектива из «Сан-Себастьяна», безусловно, в прошлом году было далеко не все в порядке, и беда состоит в том, что в новом футбольном сезоне они будут вынуждены стартовать без шведского форварда Александра Исака, который продолжает восстанавливаться от травмы колена. Впрочем, иных серьезных пробелов в составе не наблюдается, поэтому «королевские» точно будут готовы дать бой именитому сопернику, что им трижды не удалось по ходу прошлого сезона.

Ориентировочные составы

«Барселона»: Нето – Альба, Ленгле, Пике, Дест – Педри, Бускетс, Гави – Гризманн, Депай, Брайтвейт.

«Реал Сосьедад»: Ремиро – Муньос, Элустондо, Ле Норман, Горосабель – Ильярраменди, Гевара – Барренечеа, Сильва, Порту – Янузай.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Барселона» не имеет возможности начинать новый сезон на своем стадионе любым другим способом, кроме как с собственной победы, однако кадровые проблемы могут сказаться на ее обороне. Нашей ставкой будет позиция – «Барселона» победит и ТБ 2.5 за коэффициент 2.33 по линии Parimatch.

15 августа, воскресенье