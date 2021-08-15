Брэйтуэйт хочет десятку? Барселона забила 4 мяча на старте Ла Лиги

15 августа прошел матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли «Барселона» и «Реал Сосьедад».

Хозяева поля забили 4 гола в ворота соперников, пропустив два. Ярко проявил себя датский форвард Мартин Брейтуэйт, на счету которого два забитых мяча и одна голевая передача. Также забивали Жерар Пике и Серхи Роберто.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мартин Брэйтуэйт просил у руководства клуба 10-й номер в случае ухода капитана Лионеля Месси. И хотя форвард официально опроверг эти слухи, после яркой игры в первом туре в соцсетях от имени Мартина шутят: «Вы мне не дали десятку. Что ж, я заберу ее сам!»

Для «Барселоны» это был первый официальный матч без Лионеля Месси, который перешел в «ПСЖ». На 10-й минуте матча фанаты устроили шквал оваций на «Камп Ноу» в честь аргентинца, который играл за сине-гранатовых именно под 10-м номером.

Ла Лига. 1-й тур

Барселона – Реал Сосьедад – 4:2

Голы: Пике, 19, Брэйтуэйт, 45+2, 59, Серхи Роберто, 90+1 – Лобете, 82, Оярсабаль, 85.