В матче 1-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 4:2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Серхи Роберто (Барселона).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Хулен Лобете (Реал Сосьедад).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Брайтвайт (Барселона).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Брайтвайт (Барселона).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Жерар Пике (Барселона).
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Источник — MEGOGO
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