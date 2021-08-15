15 августа пройдет матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Барселона» и «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
Матч в прямом эфире можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Брайтвайт (Барселона).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Жерар Пике (Барселона).
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Источник — Sport.ua
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Але все одно каталонській інчаді респект, що вшанували Великого Футболіста.
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