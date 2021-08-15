1-й тур
Барселона
2 : 0
Реал Сосьедад
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Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 августа в 21:00 проходит матч 1-го тура испанской Ла Лиги

  • 15.08.2021 21:10
  • 1311 просмотров
  • 3 комментария
Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

15 августа пройдет матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Барселона» и «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Матч в прямом эфире можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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События матча
45' ГОЛ ! Мяч забил Мартин Брайтвайт (Барселона).
19' ГОЛ ! Мяч забил Жерар Пике (Барселона).
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vadim_Nikolaev
      Vadim_Nikolaev, 15.08.2021 21:38
    +2
    Евгений Семыкин, 15.08.2021 21:17
    А почему нет Месси? Кто знает?)
    круассаны ест)
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 15.08.2021 21:28
    -4
    Барса перемагатиме і без Мессі. Тим більше йому вже 34, через 2-3 сезони все одно б завершив кар'єру.
    Але все одно каталонській інчаді респект, що вшанували Великого Футболіста.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 15.08.2021 21:17
    -2
    А почему нет Месси? Кто знает?)
    Ссылка
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