Максимов снова не пришел на пресс-конференцию после неудачного результата

За главного тренера отдувался его помощник

  • 14.08.2021 23:04
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Максимов снова не пришел на пресс-конференцию после неудачного результата
© НК Верес. Александр Омельчук

На послематчевой пресс-конференции после ничьей с «Вересом» (1:1) тренерский штаб полтавской «Ворсклы» вместо наставника команды Юрия Максимова представлял один из его ассистентов - Александр Омельчук.
 
«Обе команды провели довольно конструктивный второй тайм, создали достаточно моментов. Мы первыми открыли счет, но тут же пропустили после розыгрыша стандартного положения. Якубу не удержал своего игрока.
 
Повезло, что после этого хозяева не реализовали пенальти.
 
Не могу сказать, что игроки, вышедшие на замену, усилили игру команды. Но и хуже замененных - тоже не сыграли», - сказал Омельчук.

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Источник — ФК Верес

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