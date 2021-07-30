Сильно расстроился? Максимов не пришел на пресс-конференцию

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов не пришел на пресс-конференцию после досадного поражения в матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций против финского клуба «КуПС» (2:3 OT).

После игры интервью во флеш-зоне давал Сергей Ревут, ассистент Максимова.

Таким образом, Максимов пропустил уже две пресс-конференции. После матча 1-го тура УПЛ против «Днепра-1» (2:2) с журналистами общался еще один помощник Максимова, Виктор Ульяницкий.