Сильно расстроился? Максимов не пришел на пресс-конференцию

После игры против КуПС интервью давал Сергей Ревут, ассистент Максимова

  • 30.07.2021 02:00
  • 437 просмотров
  • 5 комментариев
Сильно расстроился? Максимов не пришел на пресс-конференцию
© ФК Ворскла Полтава. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов не пришел на пресс-конференцию после досадного поражения в матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций против финского клуба «КуПС» (2:3 OT).

После игры интервью во флеш-зоне давал Сергей Ревут, ассистент Максимова.

Таким образом, Максимов пропустил уже две пресс-конференции. После матча 1-го тура УПЛ против «Днепра-1» (2:2) с журналистами общался еще один помощник Максимова, Виктор Ульяницкий.

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(2 голоса)

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Комментарии
    igor shmuylo
    online
      igor shmuylo, 30.07.2021 03:04
    0
    Конечно тепер максимку могут дат под сраку, инайти нового тренера
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 30.07.2021 02:42
    0
    Почему не подумал?Вспомните вратаря Исенко которого Максимов обещал поставить на рамку в случае пеналей в финале.Что он тогда сказал что побоялся.И не сдержал слово.Максимов видимо считает себя выше других и что на болельщиков и всех остальных плевать.У помощников хватило смелости отвечать ,а главному нет.Это говорит о многом.Особеннов концовке матча когда тренер Купса до последней секунды был на бровке а Максимов руками лицо закрывал на скамье и сидел с пофигизмом.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 30.07.2021 02:31
    0
    Досвидос. Там Григорчук на подходе.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 30.07.2021 02:21
    -3
    и нах она нужна эта пресс-конференц?
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    OKs100
    online
      OKs100, 30.07.2021 02:15
    +2
    А я говорил, что Купс слишком силен для Ворсклы.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 30.07.2021 02:15
    +2
    А я говорил, что Купс слишком силен для Ворсклы.
    Ссылка
    igor shmuylo
    online
      igor shmuylo, 30.07.2021 03:04
    0
    Конечно тепер максимку могут дат под сраку, инайти нового тренера
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 30.07.2021 02:42
    0
    Почему не подумал?Вспомните вратаря Исенко которого Максимов обещал поставить на рамку в случае пеналей в финале.Что он тогда сказал что побоялся.И не сдержал слово.Максимов видимо считает себя выше других и что на болельщиков и всех остальных плевать.У помощников хватило смелости отвечать ,а главному нет.Это говорит о многом.Особеннов концовке матча когда тренер Купса до последней секунды был на бровке а Максимов руками лицо закрывал на скамье и сидел с пофигизмом.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 30.07.2021 02:31
    0
    Досвидос. Там Григорчук на подходе.
    Ссылка
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