Тренер Ворсклы: «На скамейке от подобной игры можно сойти с ума»

Тренер «Ворсклы» Виктор Ульяницкий дал оценку матчу 1-го тура УПЛ против «Днепра-1» (2:2) в эфире телеканала Футбол 1/2/3:

«Такая игра замечательная для болельщиков, но не для тренеров, потому что на скамейке от подобного можно сойти с ума. «Днепр-1» использовал свой минимум моментов, мы же не использовали солидное количество своих. Будем работать над этим.

К игре с днепрянами подходили через призму игры с «Куопио». Дали нашим лидерам сыграть неполный матч, счет 2:2 – закономерный. Футбол вообще строится на ошибках. Сейчас стоит поблагодарить болельщиков, которые гнали нас вперед. Так, горели желанием победить, чего-то не хватило. Хочу позвать болельщиков на ответный матч с «Куопио».