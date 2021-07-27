Тренер Ворсклы: «На скамейке от подобной игры можно сойти с ума»

Виктор Ульяницкий дал оценку матчу 1-го тура УПЛ против «Днепра-1»

  • 27.07.2021 00:31
  • 408 просмотров
  • 2 комментария
Тренер Ворсклы: «На скамейке от подобной игры можно сойти с ума»
© ФК Ворскла Полтава. Виктор Ульяницкий

Тренер «Ворсклы» Виктор Ульяницкий дал оценку матчу 1-го тура УПЛ против «Днепра-1» (2:2) в эфире телеканала Футбол 1/2/3:

«Такая игра замечательная для болельщиков, но не для тренеров, потому что на скамейке от подобного можно сойти с ума. «Днепр-1» использовал свой минимум моментов, мы же не использовали солидное количество своих. Будем работать над этим.

К игре с днепрянами подходили через призму игры с «Куопио». Дали нашим лидерам сыграть неполный матч, счет 2:2 – закономерный. Футбол вообще строится на ошибках. Сейчас стоит поблагодарить болельщиков, которые гнали нас вперед. Так, горели желанием победить, чего-то не хватило. Хочу позвать болельщиков на ответный матч с «Куопио».

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Источник — ФК Ворскла

(2 голоса)

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Комментарии
    igor shmuylo
    online
      igor shmuylo, 27.07.2021 02:07
    0
    Ума не хватило, играть по резултату, и очен много претензий к обороне
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    BekXanov
      BekXanov, 27.07.2021 01:08
    0
    Надеюсь в этом момент Максимов в боксёрских перчатках давал звизды всей команде.По другому никак.
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    igor shmuylo
    online
      igor shmuylo, 27.07.2021 02:07
    0
    Ума не хватило, играть по резултату, и очен много претензий к обороне
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 27.07.2021 01:08
    0
    Надеюсь в этом момент Максимов в боксёрских перчатках давал звизды всей команде.По другому никак.
    Ссылка
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