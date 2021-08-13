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Верес
0 : 0
Ворскла
14.08.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Верес – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Один из аутсайдеров против одного из лидеров

  • 13.08.2021 19:43
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Верес – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Ворскла

В субботу, 14 августа, состоится матч 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Луцке на поле стадиона «Авангард», начало - в 17:00.

«Верес» 

Команда Юрия Вирта начала свой второй заход в УПЛ с хорошего результата - нулевая ничья с участником еврокубков «Колосом» была воспринята именно так. Тем более, что по игре ровенчане не смотрелись хуже. Во втором туре «Верес» участвовал в открытии сезона для «Динамо», поэтому к счету 4:0 в пользу киевлян, в принципе, вопросов не было - свои очки надо брать в других матчах.

Например, вполне можно было бы рассчитывать на нечто большее, чем поражение в третьем туре от «Руха» (1:2), однако именно Леонид Кучук в той игре праздновал победу. Поэтому картина после трех матчей для команды из Ровно выглядит не очень радостно - всего одно набранное очко, один забитый гол и тринадцатое место в турнирной таблице. График аутсайдера, мягко говоря.

Отметим, что продолжаются проблемы ровенской команды с стадионом, поэтому очередной свой матч она проведет не дома, а в Луцке.

«Ворскла»

Полтавчане начинали свой сезон еврокубковыми матчами с финским «КуПСом». Игру, которая закончилась со счетом 2:2, назвали такой, что была не выиграна только случайно. После этого в чемпионате был сыгран матч с «Днепром-1» - и тот же счет. Тогда уже были вопросы к Максимову с подопечными, ведь, играя в большинстве и выигрывая, команда дважды пропустила (там, правда, были также большие вопросы к качеству арбитража, но факт остается фактом).

Потом наступил момент большого позора. В домашнем матче «Ворскла» с финнами сначала не сумела удержать победу, пропустив на последних секундах основного времени, а в экстра-таймах пропустила еще раз и вылетела. После этой игры Максимов поссорился со своим ассистентом Уляницким, который больше не находится на тренерской скамье, и перешел из схемы с тремя центральными защитниками на привычную тактику с двумя. И это дало результат - были побеждены сначала «Рух», а потом и вообще разгромлен «Львов», вследствие чего «Ворскла» находится в ведущей тройке.

Статистика встреч

В новейшей истории (после возрождения «Вереса») команды встречались в Премьер-лиге сезона 2017/2018. Интересно, что результаты являются абсолютно идентичными: на первом этапе (тогда чемпионат проводился в два этапа с разделением на две шестерки после окончания первой части соревнований) команды обменялись домашними победами со счетом 1:0, а на втором тоже синхронно дважды сыграли в нулевую ничью .

Ориентировочные составы

«Верес»: Когут, Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Клец, Кучеров, Дахновский, Гегедош, Г.Пасич, Сергийчук.

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу, Пуцлин, Челядин, Скляр, Тилль, Кане, Степанюк.

Прогноз на противостояние

После вылета из еврокубков все силы «Ворсклы» будут брошены на внутренние соревнования. Она, конечно, будет терять очки, но, похоже, не в субботнем матче. Спрогнозируем, что свой гол ровенская команда забьет, но не более того, а победная серия подопечных Максимова продолжится.

14 августа, суббота

«Верес» – «Ворскла»
Луцк. Стадион «Авангард». 17:00
  ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
ВЕРЕС - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:3
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Источник — Sport.ua

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