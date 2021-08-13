В субботу, 14 августа, состоится матч 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Луцке на поле стадиона «Авангард», начало - в 17:00.

После невнятного старта сезона полтавская команда начинает набирать обороты. Серия матчей со счетом 2:2 закончилась, а после нее начались победы над львовскими командами - 2:0 над «Рухом», 4:1 над «Львовом». Теперь в соперниках «Ворсклы» будет еще одна западноукраинская команда и полтавчане будут играть на выезде. Правда, луцкий «Авангард» хоть и является уже, наверное, очень привычным для «Вереса», но все же ровенчане будут играть не на домашнем стадионе. Обе команды будут стремиться набрать очки - «Ворскла» хочет удержаться в лидирующей группе, а «Верес» - оставить пелетон аутсайдеров позади.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» - «Ворскла».