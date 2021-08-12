ПОНОМАРЬ: «Восстановление может занять до четырех месяцев»

Нападающий «Металлиста 1925» Виталий Пономарь получил травму на старте сезона. Изначально сообщалось, что 31-летний форвард пропустит около шести месяцев.

Пономарь рассказал о сроках восстановления и подвел итог матча третьего тура УПЛ с «Черноморцем» (3:2).

«Восстановление проходит хорошо. Повторное обследование показало, что у меня надрыв и можно обойтись без операции. Чувствуя себя хорошо. Как говорят врачи, восстановление может занять до четырех месяцев.

Игра с «Черноморцем» получилась очень интересной. Я думаю, что победа досталась ребятам за счет высокой самоотдачи, характера и мастерства», - сказал Пономарь.

В матче четвертого тура УПЛ «Металлист 1925» сыграет с «Шахтером». Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 13 августа и начнется в 19:30.