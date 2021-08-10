Учитесь бить пенальти. Колос на выезде не прошел Шахтер

Подопечные Костышина повторили путь «Ворсклы» и вылетели из еврокубков

  • 10.08.2021 19:44
  • 8648 просмотров
  • 130 комментариев
Учитесь бить пенальти. Колос на выезде не прошел Шахтер
© ФК Колос

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига конференций 2021/2022. Третий квалификационный раунд. Ответный матч.

«Шахтер» Караганда - «Колос»  - 0:0 (пен. 3:1) 

Серия пенальти: 0:0 - Нуриев (вратарь), 1:0 - Рустемович, 1:1 - Черноморец, 2:1 - Букорац, 2:1 - Чурко (вратарь), 3:1 - Граф, 3:1 - Павловец (вратарь).

 Букорац, 35, Ламанж, 100.

«Шахтер» Караганда: Шацкий, Кыбырай (Хозин, 89), Мавутор, Граф, Буйволов, Габышев (Назаренко, 60), Рустемович, Букорац, Митошевич (Ламанж, 89), Тошев (Таттыбаев, 63), Шикавка (Омиртаев, 60, Умаев, 106).

«Колос»: Волынец, Золотов, Павловец, Милько, Новак, Черноморец, Ильин (Сакив, 106), Богданов (Задоя, 97), Костышин (Нуриев, 88), Кариока (Чурко, 60), Ситчинава (Лысенко, 60).

Арбитр: Халис Озкайя (Турция).

Стадион: «Астана-Арена» (Нур-Султан, Казахстан).

ШАХТЕР КАРАГАНДА - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vit18
    online
      Vit18, 10.08.2021 20:17
    0
    ZnatokFootbola, 10.08.2021 20:14
    Команда Костышина играет в футбол бей-беги. Я как увидел, глазам своим не поверил.
    Это ж как надо умудрится что бы проиграть команде из Казахстана, которая занимает 12 место из 14-ти после 19 игр!!!
    Сцука, она пре-пред последня-я-я.
    Это позорище, просто катастрофа.
    И ведь подбор игроков у Колоса не скажешь что слабый.
    Надеюсь в чемпе Украины Колос займет место не выше 7-го.
    А Костышину старшему надо искать замену, если команда желает дальше развиваться.
    Вони так грали завжди
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    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 10.08.2021 20:16
    0
    BekXan, 10.08.2021 19:56
    А скажика какие есть команды другие?Может федерация их скрывает?Или им нада было сняться с еврокубков?Ну от реально ты пишешь эту дичь ты сам хоть осознаёшь что ты пишешь?
    Александрия, Днепр и Десна куда ярче смотрятся этих колхозов.
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    BekXan
    online
      BekXan, 10.08.2021 20:16
    0
    Vytas Meskauskas, 10.08.2021 20:14
    Что Ворскла что Колос были сильней соперника и оба матча проипать . Если Ворскле не повезло то Колос видно даже пенальти не тренировал в то время как Караганда как машина отработала на тренировке что игроки что вратарь. Команде надо что то менять так в Европе в следующем году будет тоже.
    Ворскле не то что не повезло команда не была готова вообще к сезону провела игру с Минаем и Ужгородом и привет сезон и еврокубки.Команда просто нерозбегалась.Лидеры Упл по 10-12 игр провели притом там были сильные соперники.А Максимов натворил дел.Итог печален.По факту его нада было выгонять за такой провал.Хотя Ворскла играла но видно было что вообще нероскачаные.А вот по Колосу другие вопросы.
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    ZnatokFootbola
    online
      ZnatokFootbola, 10.08.2021 20:16
    0
    Vytas Meskauskas, 10.08.2021 20:14
    Что Ворскла что Колос были сильней соперника и оба матча проипать . Если Ворскле не повезло то Колос видно даже пенальти не тренировал в то время как Караганда как машина отработала на тренировке что игроки что вратарь. Команде надо что то менять так в Европе в следующем году будет тоже.
    В следующем году команда Колос не будет в Евро. Футбол Костышина бей-беги выше 6-7 места в нынешнем чемпе не поднимиться.
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    Vit18
    online
      Vit18, 10.08.2021 20:16
    0
    SportsMan, 10.08.2021 20:10
    Зато в этой Караганде много легионеров, правда?
    Теж помітив. Стільки легіонерів, а так жахливо грають.
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    SportsMan
    online
      SportsMan, 10.08.2021 20:15
    +2
    xantares, 10.08.2021 19:47
    уГпл сила!
    Думаешь, твои Сочи или Рубин дальше пройдут?
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    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 10.08.2021 20:14
    +1
    Владислав Антонов, 10.08.2021 20:03
    Якщо ШД, ДК і Зоря норм виступлять, то заробимо свої 6-7 балів в таблиці коефіцієнтів УЄФА і спокійно собі фінішуємо в топ-12.
    Думаю, що ті ж самі шотландці, австрійці, бельгійці теж втратять своїх "пасажирів".
    Тому на провал Колоса і Ворскли абсолютно індиферентно.
    Шахта з новим тренером поки тільки шукає свою гру і невідомо коли знайде і чи знайде взагалі. Луч з тим підсиленням, що йому дав Суркіс в ЛЧ також, скоріше за все, багато очок не візьме, максимум боротьба за 3 місце і то при умові, що попадеться хтось на кшталт торішніх угорців. Особисто в мене не багато оптимізму на цей єврокубковий сезон, хоча звісно буду вболівати.
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    ZnatokFootbola
    online
      ZnatokFootbola, 10.08.2021 20:14
    0
    Команда Костышина играет в футбол бей-беги. Я как увидел, глазам своим не поверил.
    Это ж как надо умудрится что бы проиграть команде из Казахстана, которая занимает 12 место из 14-ти после 19 игр!!!
    Сцука, она пре-пред последня-я-я.
    Это позорище, просто катастрофа.
    И ведь подбор игроков у Колоса не скажешь что слабый.
    Надеюсь в чемпе Украины Колос займет место не выше 7-го.
    А Костышину старшему надо искать замену, если команда желает дальше развиваться.
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 10.08.2021 20:14
    +1
    Rash VM, 10.08.2021 20:06
    Две команды в еврокубках и всё . И то вопросы будут. Шкендербеу - Динамо - 3:2, Динамо - Яблонец - 0 :1. Продолжать ещё? Какой рейтинг в жопу? У кого выигрывать ? В Гибралтара и Сан-Марино?. Дожились.... Параолимпийцы йопты....
    Так это реалии !У нас до сих пор думают что мы всех круче и тот же Сан Марино дно.Нет те времена закончились.А вот УПЛ уровнь упал,Но почему то все с дикой идеей про какие то команды спрятаные в турнирке с огромным потенциалом которые скрывают и которые никто не видел.А по факту мы дно и это нада признать !
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    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 10.08.2021 20:14
    +1
    Что Ворскла что Колос были сильней соперника и оба матча проипать . Если Ворскле не повезло то Колос видно даже пенальти не тренировал в то время как Караганда как машина отработала на тренировке что игроки что вратарь. Команде надо что то менять так в Европе в следующем году будет тоже.
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    BaZia
    online
      BaZia, 10.08.2021 20:12
    -1
    Ви нічого не розумієте, просто як казав один фахівець чемпіонат Казахстану зараз на підйомі
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    SportsMan
    online
      SportsMan, 10.08.2021 20:10
    0
    Face Control, 10.08.2021 19:46
    Зато много украинцев в составе, правда?
    Зато в этой Караганде много легионеров, правда?
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    Vit18
    online
      Vit18, 10.08.2021 20:09
    +1
    Рік тому дивився матч за єврокубки Колос-Маріуполь. Було помітно, що мінішахтар грає більш технічно і комбінаційно. Був трохи здивований. Зрештою Колос в тій грі переміг, але неприємний осад залишився.
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    BekXan
    online
      BekXan, 10.08.2021 20:08
    +2
    Соевыйсоус Качественный, 10.08.2021 20:06
    Можно и к стенке. А если ты их защищаешь, то наверное был только, что на стадионе в Карганде
    Мозги свои к стенке поставь.Болелы фиговы.
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    Trollface
      Trollface, 10.08.2021 20:07
    +2
    Колос - Коллектив особо ленивых отморозков села.
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    BekXan
    online
      BekXan, 10.08.2021 20:07
    +2
    Ukraine_Kiev_Fan, 10.08.2021 20:05
    Ты тоже не везде схватываешь я смотрю. Проблема в том что и Ворскла и Колос в конце сезона землю грызли, чтобы попасть в нужную зону, а подошли к квалификации и началу сезона явно не в ТОП форме. Даже в прошлогодней квалификации Колос выглядел ярче, а по составу были слабее. Тут не только в уровне дело. Уровень не причем вообще. Я больше чем уверен что клоски пенальти не тренировались бить. По ударам видно было.
    С кем они землю грызли?С Барселоной и Реалом?С таким же дном как и они !Не выдумывай ерунды.
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    Rash VM
    online
      Rash VM, 10.08.2021 20:06
    +2
    Две команды в еврокубках и всё . И то вопросы будут. Шкендербеу - Динамо - 3:2, Динамо - Яблонец - 0 :1. Продолжать ещё? Какой рейтинг в жопу? У кого выигрывать ? В Гибралтара и Сан-Марино?. Дожились.... Параолимпийцы йопты....
    Ссылка
    inspekcha85
    online
      inspekcha85, 10.08.2021 20:06
    +7
    Вот ещй один веский аргумент в пользу сокращения( а никак не расширения!!!)УПЛ.К ё.матери нужно вымывать с высшего девизиона подобное дерьмо.Пусть лучше лига будет меньше количественно,но содержательней и конкурентней качественно.
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    Соевыйсоус Качественный
    online
      Соевыйсоус Качественный, 10.08.2021 20:06
    -1
    BekXan, 10.08.2021 20:02
    Ты и есть лошара когда такое пишешь.Может сразу росстрелять?!Где вас таких берут идиотов?!
    Можно и к стенке. А если ты их защищаешь, то наверное был только, что на стадионе в Карганде
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 10.08.2021 20:06
    0
    Орест Орищишин, 10.08.2021 20:05
    Футбол в Україні деградує а ФК "Ворскпа" та "Колос''- це "убогі команди" для статистики
    Ниже них тогда просто убогие с убогих?Сегодня я смотрю отставших от бронепоезда целый вагон !
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