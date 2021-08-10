Учитесь бить пенальти. Колос на выезде не прошел Шахтер

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Лига конференций 2021/2022. Третий квалификационный раунд. Ответный матч.
«Шахтер» Караганда - «Колос» - 0:0 (пен. 3:1)
Серия пенальти: 0:0 - Нуриев (вратарь), 1:0 - Рустемович, 1:1 - Черноморец, 2:1 - Букорац, 2:1 - Чурко (вратарь), 3:1 - Граф, 3:1 - Павловец (вратарь).
Букорац, 35, Ламанж, 100.
«Шахтер» Караганда: Шацкий, Кыбырай (Хозин, 89), Мавутор, Граф, Буйволов, Габышев (Назаренко, 60), Рустемович, Букорац, Митошевич (Ламанж, 89), Тошев (Таттыбаев, 63), Шикавка (Омиртаев, 60, Умаев, 106).
«Колос»: Волынец, Золотов, Павловец, Милько, Новак, Черноморец, Ильин (Сакив, 106), Богданов (Задоя, 97), Костышин (Нуриев, 88), Кариока (Чурко, 60), Ситчинава (Лысенко, 60).
Арбитр: Халис Озкайя (Турция).
Стадион: «Астана-Арена» (Нур-Султан, Казахстан).
Источник — Sport.ua
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Это ж как надо умудрится что бы проиграть команде из Казахстана, которая занимает 12 место из 14-ти после 19 игр!!!
Сцука, она пре-пред последня-я-я.
Это позорище, просто катастрофа.
И ведь подбор игроков у Колоса не скажешь что слабый.
Надеюсь в чемпе Украины Колос займет место не выше 7-го.
А Костышину старшему надо искать замену, если команда желает дальше развиваться.
Думаю, що ті ж самі шотландці, австрійці, бельгійці теж втратять своїх "пасажирів".
Тому на провал Колоса і Ворскли абсолютно індиферентно.
Это ж как надо умудрится что бы проиграть команде из Казахстана, которая занимает 12 место из 14-ти после 19 игр!!!
Сцука, она пре-пред последня-я-я.
Это позорище, просто катастрофа.
И ведь подбор игроков у Колоса не скажешь что слабый.
Надеюсь в чемпе Украины Колос займет место не выше 7-го.
А Костышину старшему надо искать замену, если команда желает дальше развиваться.
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