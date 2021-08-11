Руслан КОСТЫШИН: «Понимаю, что будет критика в стране, но мы это заслужили»

Наставник «Колоса» – о вылете из Лиги конференций

  • 11.08.2021 10:18
  • 1993 просмотра
  • 6 комментариев
Руслан КОСТЫШИН: «Понимаю, что будет критика в стране, но мы это заслужили»
© ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин поражение от «Шахтера» из Караганды (0:0, пен. 1:3) в Лиге конференций.

«Мы хорошо подготовились к игре, хорошо выглядели физически. В принципе, мы переиграли соперника территориально, владели преимуществом, можно сказать, давили соперника, но при этом создали мало голевых моментов. 

Соперник играл низким блоком по схеме 5-3-2. Очень тяжело находить свободные зоны против такой схемы. А если и находишь, то нужно обладать идеальным мастерством, чтобы ими воспользоваться – игрок должен либо обыграть соперника один в один, либо создавать момент из ничего, благодаря своим каким-то качеством.

Я доволен тем, как мы игру вели, но недоволен отсутствием голевых моментов. Вчерашнего количества мало для выхода в следующую стадию. Мы нормально отрабатывали пенальти, Нуриев был лучшим на тренировках. Такие вещи не натренируешь. Это психология. О чем думает игрок, пока идет от центра поля к 11-метровой точке.

В первой игре замены нас усилили, а во вчерашней игре вышедшие на замену мне не понравились. Пусть обижаются на меня. Не должны наши футболисты так выходить на замену в важных матчах. Я не говорю, что они должны были по 5 футболистов обыгрывать, но азарт какой-то должен присутствовать.

Нам попалась бойцовская команда. Мне кажется, что дальше в турнире нам попадались бы более открытые команды. Это бич практически всех украинских команд – играть первым номером в атакующий футбол. Для этого нужны хорошие исполнители, которые умеют работать с мячом на маленьком пространстве.

Нам лучше даются игры, когда мы играем от обороны или в средней зоне, но сегодня мы не могли так играть, ибо соперник позволял атаковать. Понимаю, что будет критика в стране, но мы это заслужили», - сказал Костышин.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ksv240653
    online
      ksv240653, 11.08.2021 11:30
    0
    2-я лига ваш удел. Купили зАсухи свому мальчику игрушку Колос.
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    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 11.08.2021 11:09
    0
    Руслан, бойцовский клуб попался ? Ты Ду7ак ? Играло 2 села.
    Блевать хочется от таких вю. Не потейте за зону еврокубков, играйте за выживание
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    Dmitriy Svistak
    online
      Dmitriy Svistak, 11.08.2021 10:51
    +1
    Замітив щл усі тренера вихідці з колишнього Дніпра -повні невдахи!
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    буцайт
      буцайт, 11.08.2021 10:47
    +1
    Нормально . Теперь все силы на УПЛ, и бороться за лигу совещаний или заседаний.
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.08.2021 10:41
    +1
    "Нам лучше даются игры, когда мы играем от обороны или в средней зоне, но сегодня мы не могли так играть, ибо соперник позволял атаковать." Вам лучше даются игры, где судья дарит пеналь. Это отголоски того привилегированного положения в чемпионате, без которого собственно никаких еврокубков не было бы, там была бы Десна, Днепр или Александрия. Та же Ворскла выглядела на две головы сильнее вас, потому что ей приходится в чукре забивать самой, без судей.
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    Andre066
    online
      Andre066, 11.08.2021 10:37
    +2
    Зная какая схема у соперника тяжёлая нужно было предвидеть и обрабатывать пенальти до 7 пота.
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