Сегодня «Колос» в ответном матче полуфинала квалификации Лиги конференций на выезде сыграл с «Шахтером» из Караганды.
Основное время и овертаймы завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти украинская команда уступила.
«Колос» вылетает из еврокубков вслед за «Ворсклой».
Обзор матча
Обзор первого тайма
Обзор второго тайма
Серия пенальти
События матча
|120+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Иван Граф (Шахтёр Караганда).
|120+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Стефан Букорац (Шахтёр Караганда).
|120+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Александр Чорноморец (Колос К).
|120+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эдин Рустемович (Шахтёр Караганда).
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Источник — Sport.ua
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З 1м ударом у площину за 120 хвилин. Колгосп колгоспом. Дно
какая чудная спортивная страна)
а еще удивляемся 1 голде на ОИ..
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