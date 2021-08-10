Шахтёр Караганда
0 : 0
(3:1)
Колос К
10.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер Караганда – Колос - 0:0 (3:1 по пен). И здесь вылет. Обзор матча

Матч квалификации Лиги конференций

  • 10.08.2021 20:10
  • 5595 просмотров
  • 12 комментариев
Шахтер Караганда – Колос - 0:0 (3:1 по пен). И здесь вылет. Обзор матча
© ФК Колос

Сегодня «Колос» в ответном матче полуфинала квалификации Лиги конференций на выезде сыграл с «Шахтером» из Караганды.

Основное время и овертаймы завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти украинская команда уступила.

«Колос» вылетает из еврокубков вслед за «Ворсклой».

Обзор матча

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Серия пенальти

События матча
120+3' ГОЛ ! С пенальти забил Иван Граф (Шахтёр Караганда).
120+2' ГОЛ ! С пенальти забил Стефан Букорац (Шахтёр Караганда).
120+2' ГОЛ ! С пенальти забил Александр Чорноморец (Колос К).
120+1' ГОЛ ! С пенальти забил Эдин Рустемович (Шахтёр Караганда).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 10.08.2021 19:58
    +1
    это дно (колос, ворскла) тянут весь рейтинг на дно
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    MasterSith_2013
    online
      MasterSith_2013, 10.08.2021 19:53
    +2
    одні фінам програють інші казахам просто дніщам якимось дальще що незможуть пройти команди з косова чи андори ну це просто позор так бездарно програвати непонятно кому до цих матчів незнав що такі команди взагалі існують. чим так позоротись лібше взагалі зразу відмовитись від ліги конференцій і нехай грає 3 команди 2 в ЛЧ і одна ЛЄ.
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    Марина Гарина
      Марина Гарина, 10.08.2021 19:51
    +2
    Сумно на це дивитись. Колос в єврокубках два роки поспіль)))(((. Ще 10 років тому така каманда грала б в другій лізі. Наш чемпіонат нікому не цікавий. Рівень аматорів. Яким же треба бути бараном власнику такої ганьби. І ганьба не в тому що програли а в тому що гра яку показали достойна тільки лузерам з аматорської ліги.
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    Maksym Iuriev
    online
      Maksym Iuriev, 10.08.2021 19:48
    +3
    Позор.... Не забить в игровое время это одно... А не забить пеналь - это позор. Я б на месте ФФУ больше не допускал бы подобный позор в еврокубки. Просто пора уже наказывать... Достало это отношение к футболу.
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    cucumber
    online
      cucumber, 10.08.2021 19:48
    +3
    Ганьба! Не пойму как они Металлисту забили?
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    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 10.08.2021 19:47
    +2
    позорняк, второй колхоз слетает, было бы ещё кому проигрывать , днище
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 10.08.2021 19:47
    +2
    Как же стыдно за такую игру. Зачем я это смотрел?
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    comat
      comat, 10.08.2021 19:47
    +3
    Я також не розумію, Руслан Костишин, що вам з такою грою робити в єврокубках.
    З 1м ударом у площину за 120 хвилин. Колгосп колгоспом. Дно
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    380689434366
      380689434366, 10.08.2021 19:45
    +6
    Колос - це команда ,а збрід даунів і мудаків, ці всі недо команди треба гнати в нижчі дивізіони, щоб не позорили нашу країну в світі
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    _ Moore
    online
      _ Moore, 10.08.2021 19:44
    +1
    "футбол в Європі прогресує, суперники стають сильнішими" (с)
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    alex zalypa
      alex zalypa, 10.08.2021 19:44
    +6
    финам слили. казахам слили
    какая чудная спортивная страна)
    а еще удивляемся 1 голде на ОИ..
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    Сергей Марченко
    online
      Сергей Марченко, 10.08.2021 17:51
    +7
    Ліги конференцій -так скоро УЕФА дойдет до какой-то Лиги конгламираций, где будут участвовать команды занявшие последнее и предпоследнее место в своих чемпионатах.....
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