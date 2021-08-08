Шахтер Караганда – Колос. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

В Казахстане команду Руслана Костышина ждет очень сложное испытание

  • 08.08.2021 15:50
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Шахтер Караганда – Колос. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
© ФК Колос

Во вторник, 10 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором казахстанский «Шахтер» на своем домашнем стадионе в Караганде примет «Колос». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

«Шахтер Караганда»

 

«Горняков» считали аутсайдерами первого поединка, однако им удалось взять в Ковалевке важную ничью со счетом 0:0, даже несмотря на то, что они доигрывали матч вдесятером. Как показала та встреча, казахстанская команда умеет играть в футбол и ничем не уступает подопечным Руслана Костышина.

В ответном поединке большим плюсом для «Шахтера» будет то, что у «Колоса» нет опыта выступлений на полях с искусственным покрытием, а именно такой газон на центральном стадионе в Караганде. Да и длинный перелет и специфический климат могут сыграть свою роль. Поэтому в данный момент шансы команд выйти в следующий раунд оцениваются примерно как равные.

«Колос»

 

Для команды Руслана Костышина это уже второй еврокубковый вояж. В прошлом году сезоне удалось сенсационно пройти греческий «Арис», а затем пощекотать нервы хорватской «Риеке», которая дожала ковалевцев лишь в овертайме. Теперь «Колос» уже не воспринимают как слабую сельскую команду, а потому и ожидания от её выступления растут.

«Колос» мог иметь преимущество благодаря тому, что матч третьего тура украинской Премьер-лиги с «Минаем» был перенесен, а потому у игроков появилась возможность больше отдохнуть и целенаправленно подготовиться к еврокубковому поединку. Но в чемпионате Казахстана сейчас перерыв, так что в этом плане обе команды в равных условиях.

Для того, чтобы выйти в следующий раунд, подопечным Костышина необходимо проявить характер и выложиться наполную, играть до последней минуты. Как показал пример «Ворсклы, даже ведя в счете с подобными соперниками нужно не терять концентрацию вплоть до финального свистка.

Ориентировочные составы

«Шахтер Караганда»: Шацкий – Ламанж, Буйволов, Граф, Мавутор, Габышев, Митошевич, Букорац, Рустемович, Шикавка, Омиртаев.

«Колос»: Волынец – Ром, Гавриш, Петров, Сакив, Милько, Богданов, Чурко, Нуриев, Костышин, Сичинава.

10 августа, вторник

«Шахтер Караганда» – «Колос» (Первый матч – 0:0)
Караганда. Стадион «Шахтер». 17:00
ШАХТЕР КАРАГАНДА — КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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