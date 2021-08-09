Во вторник, 10 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором будут играть «Шахтер» (Караганда) и ковалевский «Колос». Игра пройдет на стадионе «Шахтер» (Караганда, Казахстан), начало - в 17:00 по киевскому времени.

Мы видели в этом сезоне уже настоящий футбольный позор - вылет полтавской «Ворсклы» от финской команды во втором раунде квалификации Лиги конференций. Теперь раунд третий, но, если ковалевская команда повторит «подвиг» полтавчан, позор будет не меньше. Надеемся, что этого не произойдет, поскольку, как было видно по первому матче между соперниками (0:0), «Шахтер» вполне по зубам «Колосу». Поэтому забываем временно дела УПЛ (в которой подопечные Костишина находятся в середине турнирной таблицы) и ждем пополнения копилки еврокубковых баллов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер Караганда» - «Колос».