Лестер – обладатель Суперкубка Англии-2021/22!

Последний месяц летнего сезона в футбольном мире ознаменуется стартом всех европейских чемпионатов из категории топ-5, а одним из первых свой сезон предстояло начать англичанам. Представители Британских островов не стали в данном контексте изобретать велосипед, поэтому дебютным поединком их нового сезона, как и у большинства, стала игра за Суперкубок страны. Согласно изначальному варианту регламента, за данный трофей должны бороться чемпион и обладатель кубка Англии, а по результатам прошлого сезона данными командами стали «Манчестер Сити» и «Лестер», которым и предстояло определить сильнейшего между собой на поле лондонского «Уэмбли».



Любое действие футболистов на поле в этот вечер надо было сразу помечать отметкой «первая официальная игра сезона». К сожалению, таковыми были реалии, в которые были погружены болельщики практически с первых минут. Очень тяжелый ход противостояния был продиктован банальным нежеланием обеих сторон поднимать скорости, так как при низком темпе игроки допускали непростительное количество брака при построении атак.



Хоть что-то интересное у ворот по обе стороны поля происходило только при классических для Британии ситуациях – стандартных положениях. Удар Гюндогана в левый верхний угол в начале матча был отличным тому примером, но закаленный матчами за сборную Дании на чемпионате Европы-2020 Каспер Шмайхель мастерски парировал угрозу в прыжке. На противоположной половине поля американец Стеффен, которому не посчастливилось принимать участие на крупных международных форумах, компенсировал этот фактор еще большим объемом работы на линии.



Соперники несколько раз разминали голкипера «Сити» ударами со средней дистанции, после чего за дело взялся Джейми Варди, и тут уже Стеффену действительно пришлось спасать свои ворота. Форвард «Лестера» в середине тайма сумел зацепиться за отскок в центре чужой штрафной, но мимо соперника мяч так и не протолкнул, а какой момент у него был перед самым перерывом! Тут уже настоящая вратарская «магия» имела место быть от Стеффена, который ногами перевел в штангу удар с близкой дистанции, который был нанесен ему в противоход.



Нельзя было сказать, что сценарий игры после перерыва хоть как-то изменился. Команды прекрасно знали, что их не заставят играть дополнительное время, а сразу перейдут к серии пенальти, что для такого выставочного матча было вполне достаточно. Коллектив Гвардиолы, в отсутствии некоторых ключевых исполнителей, не справлялся с построениями атак, большинство из которых были похожи просто на сумбурный выход к чужим воротам.



Испанскому наставнику пришлось даже привлечь многомиллионного новичка Джека Грилиша, но, как и ожидалось, понять все тонкости игры «горожан» за такой короткий промежуток времени не смог бы даже настолько редкий талант. Как оказалось, пока соперники игрались с ротацией, Роджерс просто рубил с плеча. Массовая замена под конец встречи перетянула игру на половину поля гостей, что в конечном итоге обернулось для них большими проблемами.



«Сити» не был надежен в обороне походу всего поединка, но потерять концентрацию в конце основного времени, как это сделал Аке, было непростительной ошибкой. Ихеаначо на ровном месте удачным отбором создал момент для Патсона Дака, однако новичок не смог переиграть великолепного Стеффена, но при этом нидерландский защитник успел сбить с ног своего оппонента по предыдущей ситуации. В итоге, Ихеаначо просто добил свою экс-команду ударом в правый угол с пенальти, который имел все шансы отразить голкипер.



В первом туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет гостевой матч против лондонского «Тоттенхэма» в дебютной официальной игре Нуну Эшпириту Санту, а «Лестер», в свою очередь, дома сразится против бывшей команды португальского наставника – «Вулверхэмптона».

Суперкубок Англии. Финал.

«Лестер» – «Манчестер Сити» - 1:0



Ихеаначо, 89 (пен.)



Бертран, 50 – Фернандиньо, 88

«Лестер»: Шмайхель – Бертран (Томас, 78), Амарти, Сеюнджю, Перейра – Тилеманс (Сумаре, 71), Ндиди – Барнс (Ихеаначо, 79), Перес (Олбрайтон, 71), Мэддисон (Девсбери-Халл, 71) – Варди (Дака, 71).

«Манчестер Сити»: Стеффен – Менди, Аке, Диаш, Канселу – Палмер (Силва, 75), Гюндоган (Родри, 65), Фернандиньо – Торрес (Найт, 75), Эндози (Грилиш, 65), Марез.

Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия).

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).



Удары (в створ): 10 (5) – 12 (3)

Угловые: 4 – 7

Оффсайды: 0 – 3.

ЛЕСТЕР-МАНЧЕСТЕР СИТИ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C