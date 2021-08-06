Лестер
0 : 0
Ман Сити
07.08.2021 19:15   ТВ-трансляция: 

Лестер – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка за Суперкубок Англии

  • 06.08.2021 22:26
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Лестер – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 7-го августа, состоится поединок за Суперкубок Англии, в котором сразятся «Лестер» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало в 19:15.

Возможно, коллектив Хосепа Гвардиолы и хотел бы по итогам прошлого сезона завоевать сразу четыре титула, однако Кубок Англии у них из-под носа увели «Челси» и коллектив Брендана Роджерса, который и поставил подножку «пенсионерам» перед триумфальным для них финалом Лиги чемпионов УЕФА. Как итог, именно «лисы» и «горожане» будут открывать новый футбольный сезон в Англии своим поединком на главной арене страны. Они встречались между собой уже 123 раза, и в 60 случаях «Сити» был сильнее (при 32-х победах соперников и 31 ничьей), но как повернется история в этот раз?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Лестер» – «Манчестер Сити».

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Источник — Sport.ua

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