В субботу, 7-го августа, состоится поединок за Суперкубок Англии, в котором сразятся «Лестер» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало в 19:15.

Возможно, коллектив Хосепа Гвардиолы и хотел бы по итогам прошлого сезона завоевать сразу четыре титула, однако Кубок Англии у них из-под носа увели «Челси» и коллектив Брендана Роджерса, который и поставил подножку «пенсионерам» перед триумфальным для них финалом Лиги чемпионов УЕФА. Как итог, именно «лисы» и «горожане» будут открывать новый футбольный сезон в Англии своим поединком на главной арене страны. Они встречались между собой уже 123 раза, и в 60 случаях «Сити» был сильнее (при 32-х победах соперников и 31 ничьей), но как повернется история в этот раз?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Лестер» – «Манчестер Сити».