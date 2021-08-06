В субботу, 7 августа, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится поединок за Суперкубок Англии, в котором первый трофей нового сезона разыграют «Лестер» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по Киеву.

«Лестер»

Команда Брендана Роджерса по итогам прошлого сезона заняла пятое место в английской Премьер-лиге, не сумев добыть путевку в Лигу чемпионов. Но зато «Лисы» впервые в истории выиграли Кубок Англии, после четырех фиаско в финалах в середине прошлого века.

Долгое время «Лестер» боролся и за бронзовые медали, однако в концовке чемпионата пропустил вперед «Челси» и «Ливерпуль». К слову, от «пенсионеров», которые в финале Лиги чемпионов выиграли как раз у «Манчестер Сити» (1:0), подопечные Роджерса отстали всего на одно очко.

Интересно, что в Суперкубке «Лисы» однажды уже триумфовали. Случилось это в 1971 году, после победы в Чемпионшипе. А вот после сенсационного триумфа в АПЛ в 2016-м «Лестер» проиграл в матче за «выставочный» трофей «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы в прошлом сезоне выступила почти идеально. Если бы не вышеупомянутое поражение в финале Лиги чемпионов, то главному тренеру «горожан» можно было бы при жизни ставить памятник возле «Этихада». Однако то поражение принесло негативных эмоций болельщикам «Ман Сити» не меньше, чем положительных уверенно выигранное чемпионство.

Getty Images/Global Images Ukraine

Чего только стоит фото 24-летнего украинца Александра Зинченко после финального свистка. Лидер сборной Украины провел очень неплохой сезон, сыграв 32 матча во всех турнирах за клуб, в которых отметился двумя ассистами.

К слову, на Евро-2020 Александр полностью отыграл все пять поединков, отличился одним голом и одной результативной передачей. А вот предстоящий поединок Зинченко, который недавно стал отцом, вполне может пропустить.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.98 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Лестер»: Шмейхель – Эванс, Кастань, Сеюнджю, Перейра, Тилеманс, Мэддисон, Олбрайтон, Ндиди, Ихеаначо, Варди.

«Манчестер Сити»: Штеффен – Менди, Канселу, Аке, Диаш, Фернандиньо, Гюндоган, Палмер, Силва, Марез, Найт.

7 августа, суббота