ВИДЕО. Гвардиола признался, почему Ман Сити проиграл Суперкубок Лестеру

В матче за Суперкубок Англии 2021 команда «Манчестер Сити» проиграла «Лестеру» со счетом 0:1.
Команды разыграли первый трофей сезона на поле лондонского «Уэмбли».
После игры главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола рассказал о причинах поражения.
ВИДЕО Sport.ua. Гвардиола признался, почему Ман Сити проиграл Суперкубок Лестеру
События матча
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|ГОЛ ! С пенальти забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
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Источник — Sport.ua
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