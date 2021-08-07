Лестер
1 : 0
Ман Сити
07.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Гвардиола признался, почему Ман Сити проиграл Суперкубок Лестеру

Команды разыграли первый трофей сезона на поле лондонского «Уэмбли»

  • 07.08.2021 23:59
  • 1647 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Гвардиола признался, почему Ман Сити проиграл Суперкубок Лестеру
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче за Суперкубок Англии 2021 команда «Манчестер Сити» проиграла «Лестеру» со счетом 0:1.

Команды разыграли первый трофей сезона на поле лондонского «Уэмбли».

После игры главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола рассказал о причинах поражения.

ВИДЕО Sport.ua. Гвардиола признался, почему Ман Сити проиграл Суперкубок Лестеру

События матча
89' ГОЛ ! С пенальти забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
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Источник — Sport.ua

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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 08.08.2021 00:21
    0
    Потому, что переживали - Агуэро продали, а Месси не купили
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