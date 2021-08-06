Бондаренко зачехлила ракетку на турнире в Конкорде

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко завершила борьбу на турнире WTA 125 в США.
В паре с немкой Татьяной Марией украинка уступила Пенгтарн Плипых из Таиланда и индонезийке Джесси Ромпис.
Конкорд. Четвертьфинал парного разряда
Катерина Бондаренко / Татьяна Мария – Пенгтарн Плипых / Джесси Ромпис – 5:7, 3:6.
Ранее Бондаренко проиграла и в одиночном разряде.
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Источник — Sport.ua
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