Конкорд. Бондаренко проиграла в полуфинале квалификации

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко быстро завершила выступление на челленджере в американском Конкорде.
В полуфинале квалификации наша соотечественница в трех сетах проиграла американке Алексе Глатч.
Конкорд. 1/2 финала квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Алекса Глатч (США) – 7:5, 4:6, 5:7
Напомним, ранее Бондаренко проиграла в полуфинале турнира в Чарльстоне.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.