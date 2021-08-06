Федык получил предложения от зарубежных клубов

Экс-наставник «Руха» имеет несколько заманчивых вариантов трудоустройства

  • 06.08.2021 05:22
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Федык получил предложения от зарубежных клубов
© ФК Рух Львов. Иван Федык

Вчерашнюю вечернюю тренировку футболисты «Руха» провели под руководством нового главного тренера Леонида Кучука.

Пока что открытым остается вопрос, останется ли в «Рухе» предыдущий наставник Иван Федык, которому уже приходилось быть ассистентом Кучука.

По имеющейся информации, у бывшего главного тренера «Руха» есть несколько заманчивых вариантов трудоустройства в зарубежных клубах.

Недавно львовский клуб официально представил Леонида Кучука. Ивана Федыка уволили после второго подряд поражения на старте сезона от «Ворсклы» (0:2).

Напомним, что в очередном туре чемпионата УПЛ «Рух» 7 августа будет принимать ровенский «Верес».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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