Федык получил предложения от зарубежных клубов

Вчерашнюю вечернюю тренировку футболисты «Руха» провели под руководством нового главного тренера Леонида Кучука.
Пока что открытым остается вопрос, останется ли в «Рухе» предыдущий наставник Иван Федык, которому уже приходилось быть ассистентом Кучука.
По имеющейся информации, у бывшего главного тренера «Руха» есть несколько заманчивых вариантов трудоустройства в зарубежных клубах.
Недавно львовский клуб официально представил Леонида Кучука. Ивана Федыка уволили после второго подряд поражения на старте сезона от «Ворсклы» (0:2).
Напомним, что в очередном туре чемпионата УПЛ «Рух» 7 августа будет принимать ровенский «Верес».
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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