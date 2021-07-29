Президент ПФЛ: «У Альянса новые инвесторы. Он не сойдет с дистанции»

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал ситуацию с участием «Альянса» в чемпионате Первой лиги.

«Ситуация, связанная с выступлением «Альянса» на профессиональном уровне, сегодня кардинально изменилась. У команды появились новые инвесторы, и она не сойдет с дистанции. «Альянс» обратился в ПФЛ с просьбой о переносе очередного календарного матча с «Оболонью». Мы с пониманием отнеслись к ситуации и пошли навстречу команде из Липовой Долины. Об этой просьбе «Альянса» мы проинформировали его очередного соперника — «Оболонь». И теперь ждем официального согласия киевлян, о том, что они не против этого переноса», — отметил Каденко.

Решение расформировать «Альянс» было принято после первого тура Первой лиги, в котором команда из Липовой Долины проиграла «Металлисту» (0:2), завершая матч вдевятером. После этого президент клуба Сергей Демченко сообщил о снятии команды с чемпионата.