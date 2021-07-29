Президент ПФЛ: «У Альянса новые инвесторы. Он не сойдет с дистанции»

Ситуация с клубом из Липовой Долины кардинально изменилась, считает Александр Каденко

  • 29.07.2021 16:37
  • 2478 просмотров
  • 3 комментария
Президент ПФЛ: «У Альянса новые инвесторы. Он не сойдет с дистанции»
© ФК Альянс

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал ситуацию с участием «Альянса» в чемпионате Первой лиги.

«Ситуация, связанная с выступлением «Альянса» на профессиональном уровне, сегодня кардинально изменилась. У команды появились новые инвесторы, и она не сойдет с дистанции. «Альянс» обратился в ПФЛ с просьбой о переносе очередного календарного матча с «Оболонью». Мы с пониманием отнеслись к ситуации и пошли навстречу команде из Липовой Долины. Об этой просьбе «Альянса» мы проинформировали его очередного соперника — «Оболонь». И теперь ждем официального согласия киевлян, о том, что они не против этого переноса», — отметил Каденко.

Решение расформировать «Альянс» было принято после первого тура Первой лиги, в котором команда из Липовой Долины проиграла «Металлисту» (0:2), завершая матч вдевятером. После этого президент клуба Сергей Демченко сообщил о снятии команды с чемпионата.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 29.07.2021 17:49
    0
    Вот это будет ирония, если клуб выйдет в УПЛ , как будет кусать локти этот колхозник
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 29.07.2021 17:22
    -7
    ...з одним хитрож0пим Красніковим
    Ссылка
    BUCH
      BUCH, 29.07.2021 17:10
    +3
    Вот теперь интересно...
    А кто эти новые инвесторы и с кем они связаны???
    Скоро узнаем....
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 29.07.2021 17:10
    +3
    Вот теперь интересно...
    А кто эти новые инвесторы и с кем они связаны???
    Скоро узнаем....
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 29.07.2021 17:49
    0
    Вот это будет ирония, если клуб выйдет в УПЛ , как будет кусать локти этот колхозник
    Ссылка
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