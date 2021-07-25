ЦИФРА ДНЯ. Майкон и Степаненко выполнили больше передач, чем весь Ингулец

Накануне «Шахтер» провел стартовый матч сезона УПЛ-2021/22, в котором в Киеве добыл победу над «Ингульцом» со счетом 2:1.
В этой игре «горняки» имели тотальное превосходство во владении мячом (75% против 25% у соперника), а также выполнили 908 передач – рекордное их количество для команды в официальных матчах за последние шесть лет статистических наблюдений.
Больше всего активничали в вопросе выполнения передач два центральных полузащитника «Шахтера» - Майкон и Тарас Степаненко. Бразилец отличился 145 пасами (140 или 97% - точные), украинец – 121 (114 или 94% - точные). Оба обновили собственные рекордные показатели по выполненным передачам в официальном матче за последние шесть лет статистических наблюдений.
Кроме того, Майкон и Степаненко на двоих суммарно выполнили больше передач на поле, чем весь «Ингулец» - 266 против 253, соответственно.
Алексей Сливченко, Sport.ua
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С таким же успехом мог сказать вон ММ до финала дошёл
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