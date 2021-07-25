ЦИФРА ДНЯ. Майкон и Степаненко выполнили больше передач, чем весь Ингулец

Работа центральных полузащитников в команде Де Дзерби приобретает колоссальное значение

  • 25.07.2021 10:31
  • 1579 просмотров
  • 23 комментария
ЦИФРА ДНЯ. Майкон и Степаненко выполнили больше передач, чем весь Ингулец
© ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Накануне «Шахтер» провел стартовый матч сезона УПЛ-2021/22, в котором в Киеве добыл победу над «Ингульцом» со счетом 2:1.

В этой игре «горняки» имели тотальное превосходство во владении мячом (75% против 25% у соперника), а также выполнили 908 передач – рекордное их количество для команды в официальных матчах за последние шесть лет статистических наблюдений.

Больше всего активничали в вопросе выполнения передач два центральных полузащитника «Шахтера» - Майкон и Тарас Степаненко. Бразилец отличился 145 пасами (140 или 97% - точные), украинец – 121 (114 или 94% - точные). Оба обновили собственные рекордные показатели по выполненным передачам в официальном матче за последние шесть лет статистических наблюдений.

Кроме того, Майкон и Степаненко на двоих суммарно выполнили больше передач на поле, чем весь «Ингулец» - 266 против 253, соответственно.

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Алексей Сливченко, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 25.07.2021 11:54
    0
    .Zp0rt.., 25.07.2021 11:51
    Если так круто играли, почему тогда проиграли все что можно в Украине и с позором уволили тренера?
    Ответ знаю наперёд, молодёжь не стабильна. Эта отмазка будет основной и в этом сезоне.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 25.07.2021 11:54
    0
    Фантастика, сам Інгулець перевершили
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 25.07.2021 11:52
    +2
    New Zealander, 25.07.2021 11:48
    С Вольфсбургом? 5:1 Шахтёр победил в двух матчах. А ещё напомню как Шахтёр сыграл с первой командой Испании Реалом (5:2 в двух матчах). А с первой командой Италии Интером (0:0)
    На момент игры, седьмой командой Бундеслиги была Боруссия М, она и сейчас где-то там же.
    Скорее Ингулец станет чемпионом Украины, чем Шахтёр выиграет ЛЧ.
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
      .Zp0rt.., 25.07.2021 11:51
    +2
    New Zealander, 25.07.2021 11:48
    С Вольфсбургом? 5:1 Шахтёр победил в двух матчах. А ещё напомню как Шахтёр сыграл с первой командой Испании Реалом (5:2 в двух матчах). А с первой командой Италии Интером (0:0)
    Если так круто играли, почему тогда проиграли все что можно в Украине и с позором уволили тренера?
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 25.07.2021 11:48
    -1
    Bolshoi, 25.07.2021 11:31

    Лейпциг, вторая команда Бундеслиги. Напомнить как Шахтёр сыграл против седьмой?
    С Вольфсбургом? 5:1 Шахтёр победил в двух матчах. А ещё напомню как Шахтёр сыграл с первой командой Испании Реалом (5:2 в двух матчах). А с первой командой Италии Интером (0:0)
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 25.07.2021 11:48
    +1
    Эта статистика говорит только о том, что Ингулец сидел в автобусе (вот новость то!), и большая часть игры прошла в перепасовках опороников Шахтёра. Меня вообще умиляют все эти сопли после вымученной победы над Ингульцом. Отдельные товарищи уже и ЛЧ выигрывать собрались. Фантасмагория.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 25.07.2021 11:33
    0
    New Zealander, 25.07.2021 11:26
    А где? Это все команды одного уровня. Лион-Шахтёр 2:2, Шахтёр-Лион 1:1. Что касается Лейпцига, то это команда чуть покрепче Вольфсбург а, которого Шахтёр разгромил в двох матчах ЛЕ со счётом 5:1. Зоря зато играла с Лейпцигом не так давно и чуть не прошла его тогда, хотя теперь Лейпциг чуть сильнее чем тогда.
    Посмотришь на уровень своего сброда уже очень скоро.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 25.07.2021 11:31
    +1
    New Zealander, 25.07.2021 11:26
    А где? Это все команды одного уровня. Лион-Шахтёр 2:2, Шахтёр-Лион 1:1. Что касается Лейпцига, то это команда чуть покрепче Вольфсбург а, которого Шахтёр разгромил в двох матчах ЛЕ со счётом 5:1. Зоря зато играла с Лейпцигом не так давно и чуть не прошла его тогда, хотя теперь Лейпциг чуть сильнее чем тогда.

    Лейпциг, вторая команда Бундеслиги. Напомнить как Шахтёр сыграл против седьмой?
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 25.07.2021 11:27
    -1
    fedd1979, 25.07.2021 11:16
    Не переживайте за мене. Базова річ - рахунок. Я бачив дурне тримання мяча (особливо в другому таймі). До речі й у першому голи були забиті після швидких несподіваних пасів. А те перекидання мяча фіг що давало, особливо на фоні бажання дати останній пас на Траоре, який просто жахливо обробляв мяч
    Не згоден категорично. Дурню пишеш.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 25.07.2021 11:26
    -1
    __FunnyCat__, 25.07.2021 11:15
    Ты понимаешь где Лион и Лейпциг , в где шахтёр ?
    С таким же успехом мог сказать вон ММ до финала дошёл
    А где? Это все команды одного уровня. Лион-Шахтёр 2:2, Шахтёр-Лион 1:1. Что касается Лейпцига, то это команда чуть покрепче Вольфсбург а, которого Шахтёр разгромил в двох матчах ЛЕ со счётом 5:1. Зоря зато играла с Лейпцигом не так давно и чуть не прошла его тогда, хотя теперь Лейпциг чуть сильнее чем тогда.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 25.07.2021 11:16
    0
    steelmaker, 25.07.2021 10:55
    интересно, зачем вы вообще смотрите футбол, раз не понимаете базовых вещей? Смотрите хайлайты, там как раз собран весь цимес
    Не переживайте за мене. Базова річ - рахунок. Я бачив дурне тримання мяча (особливо в другому таймі). До речі й у першому голи були забиті після швидких несподіваних пасів. А те перекидання мяча фіг що давало, особливо на фоні бажання дати останній пас на Траоре, який просто жахливо обробляв мяч
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 25.07.2021 11:15
    0
    New Zealander, 25.07.2021 10:50
    Чем черт не шутит. Вон в прошлом году Лион и Лейпциг до полуфинала дошли. Главное чтобы жеребьёвка нормальная была.
    Ты понимаешь где Лион и Лейпциг , в где шахтёр ?
    С таким же успехом мог сказать вон ММ до финала дошёл
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 25.07.2021 11:11
    0
    New Zealander, 25.07.2021 10:46
    Топчики! Чем дальше тем лучше. С такой атакой и полузащитой, нам и защита совсем не нужна. Будем всех громить 5:2, 4:1,3:1,4:2. Ожидаю именно таких результатов в первых матчах Шахты. С Ингульцом тоже так должно было быть, но чуть реализация подвела и не пруха в первом матче.
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 25.07.2021 11:02
    +3
    Такс, новость про Шахтер, а закомплексованные дыpkoботы уже тут как тут)
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 25.07.2021 10:58
    +2
    .Zp0rt.., 25.07.2021 10:52
    Ты живёшь в параллельной реальности. Генку один гол забить, будет вам за счастье. Ох как они вас потрепают. Ты хотя бы посмотри, как они последние матчи играют. Донецкие, вы ртами только побеждать умеете.
    И как же? Проиграли в суперкубке от Брюгге без шансов. В одни ворота игра была, также как и Шахтёр - Ингулец, была игра в одни ворота.
    Ссылка
    Главное - участие
    online
      Главное - участие, 25.07.2021 10:56
    -4
    И только один пас Тараса прошил автобус. Может лучше просто постоять с мячом на своей половине в ожидании соперника?
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 25.07.2021 10:55
    +2
    fedd1979, 25.07.2021 10:51
    Добре, один пас Степаненка влучив у десятку. А в чому був сенс всього іншого?
    интересно, зачем вы вообще смотрите футбол, раз не понимаете базовых вещей? Смотрите хайлайты, там как раз собран весь цимес
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
      .Zp0rt.., 25.07.2021 10:52
    -5
    New Zealander, 25.07.2021 10:50
    Чем черт не шутит. Вон в прошлом году Лион и Лейпциг до полуфинала дошли. Главное чтобы жеребьёвка нормальная была.
    Генк ты уже прошел ртом?
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
      .Zp0rt.., 25.07.2021 10:52
    -6
    New Zealander, 25.07.2021 10:46
    Топчики! Чем дальше тем лучше. С такой атакой и полузащитой, нам и защита совсем не нужна. Будем всех громить 5:2, 4:1,3:1,4:2. Ожидаю именно таких результатов в первых матчах Шахты. С Ингульцом тоже так должно было быть, но чуть реализация подвела и не пруха в первом матче.
    Ты живёшь в параллельной реальности. Генку один гол забить, будет вам за счастье. Ох как они вас потрепают. Ты хотя бы посмотри, как они последние матчи играют. Донецкие, вы ртами только побеждать умеете.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 25.07.2021 10:51
    -1
    Добре, один пас Степаненка влучив у десятку. А в чому був сенс всього іншого?
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 25.07.2021 11:02
    +3
    Такс, новость про Шахтер, а закомплексованные дыpkoботы уже тут как тут)
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 25.07.2021 11:52
    +2
    New Zealander, 25.07.2021 11:48
    С Вольфсбургом? 5:1 Шахтёр победил в двух матчах. А ещё напомню как Шахтёр сыграл с первой командой Испании Реалом (5:2 в двух матчах). А с первой командой Италии Интером (0:0)
    На момент игры, седьмой командой Бундеслиги была Боруссия М, она и сейчас где-то там же.
    Скорее Ингулец станет чемпионом Украины, чем Шахтёр выиграет ЛЧ.
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
      .Zp0rt.., 25.07.2021 11:51
    +2
    New Zealander, 25.07.2021 11:48
    С Вольфсбургом? 5:1 Шахтёр победил в двух матчах. А ещё напомню как Шахтёр сыграл с первой командой Испании Реалом (5:2 в двух матчах). А с первой командой Италии Интером (0:0)
    Если так круто играли, почему тогда проиграли все что можно в Украине и с позором уволили тренера?
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 25.07.2021 10:58
    +2
    .Zp0rt.., 25.07.2021 10:52
    Ты живёшь в параллельной реальности. Генку один гол забить, будет вам за счастье. Ох как они вас потрепают. Ты хотя бы посмотри, как они последние матчи играют. Донецкие, вы ртами только побеждать умеете.
    И как же? Проиграли в суперкубке от Брюгге без шансов. В одни ворота игра была, также как и Шахтёр - Ингулец, была игра в одни ворота.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 25.07.2021 10:55
    +2
    fedd1979, 25.07.2021 10:51
    Добре, один пас Степаненка влучив у десятку. А в чому був сенс всього іншого?
    интересно, зачем вы вообще смотрите футбол, раз не понимаете базовых вещей? Смотрите хайлайты, там как раз собран весь цимес
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 25.07.2021 11:48
    +1
    Эта статистика говорит только о том, что Ингулец сидел в автобусе (вот новость то!), и большая часть игры прошла в перепасовках опороников Шахтёра. Меня вообще умиляют все эти сопли после вымученной победы над Ингульцом. Отдельные товарищи уже и ЛЧ выигрывать собрались. Фантасмагория.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 25.07.2021 11:31
    +1
    New Zealander, 25.07.2021 11:26
    А где? Это все команды одного уровня. Лион-Шахтёр 2:2, Шахтёр-Лион 1:1. Что касается Лейпцига, то это команда чуть покрепче Вольфсбург а, которого Шахтёр разгромил в двох матчах ЛЕ со счётом 5:1. Зоря зато играла с Лейпцигом не так давно и чуть не прошла его тогда, хотя теперь Лейпциг чуть сильнее чем тогда.

    Лейпциг, вторая команда Бундеслиги. Напомнить как Шахтёр сыграл против седьмой?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 25.07.2021 11:54
    0
    .Zp0rt.., 25.07.2021 11:51
    Если так круто играли, почему тогда проиграли все что можно в Украине и с позором уволили тренера?
    Ответ знаю наперёд, молодёжь не стабильна. Эта отмазка будет основной и в этом сезоне.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 25.07.2021 11:54
    0
    Фантастика, сам Інгулець перевершили
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 25.07.2021 11:33
    0
    New Zealander, 25.07.2021 11:26
    А где? Это все команды одного уровня. Лион-Шахтёр 2:2, Шахтёр-Лион 1:1. Что касается Лейпцига, то это команда чуть покрепче Вольфсбург а, которого Шахтёр разгромил в двох матчах ЛЕ со счётом 5:1. Зоря зато играла с Лейпцигом не так давно и чуть не прошла его тогда, хотя теперь Лейпциг чуть сильнее чем тогда.
    Посмотришь на уровень своего сброда уже очень скоро.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 25.07.2021 11:16
    0
    steelmaker, 25.07.2021 10:55
    интересно, зачем вы вообще смотрите футбол, раз не понимаете базовых вещей? Смотрите хайлайты, там как раз собран весь цимес
    Не переживайте за мене. Базова річ - рахунок. Я бачив дурне тримання мяча (особливо в другому таймі). До речі й у першому голи були забиті після швидких несподіваних пасів. А те перекидання мяча фіг що давало, особливо на фоні бажання дати останній пас на Траоре, який просто жахливо обробляв мяч
    Ссылка
    __FunnyCat__
    online
      __FunnyCat__, 25.07.2021 11:15
    0
    New Zealander, 25.07.2021 10:50
    Чем черт не шутит. Вон в прошлом году Лион и Лейпциг до полуфинала дошли. Главное чтобы жеребьёвка нормальная была.
    Ты понимаешь где Лион и Лейпциг , в где шахтёр ?
    С таким же успехом мог сказать вон ММ до финала дошёл
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 25.07.2021 11:11
    0
    New Zealander, 25.07.2021 10:46
    Топчики! Чем дальше тем лучше. С такой атакой и полузащитой, нам и защита совсем не нужна. Будем всех громить 5:2, 4:1,3:1,4:2. Ожидаю именно таких результатов в первых матчах Шахты. С Ингульцом тоже так должно было быть, но чуть реализация подвела и не пруха в первом матче.
    Ссылка
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