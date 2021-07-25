Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Шахтер 70 минут крепко нас полоскал»

Специалист подвел итоги поражения от донецкого клуба (1:2)

  • 25.07.2021 07:56
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  • 1 комментарий
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Шахтер 70 минут крепко нас полоскал»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Лавриненко

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко поделился впечатлениями от матча 1-го тура УПЛ против Шахтера (1:2).

«Мы ничем не могли удивить «Шахтер», потому что мы сейчас на разных полюсах. Мы рассчитывали на моменты в контратаках, они 70 минут крепко нас полоскали. Сейчас не стоит равняться на «Шахтер», пускай они борются с «Динамо».

Ситало навязывал силовую борьбу насколько мог. Решили его поберечь, он почувствовал дискомфорт, понимая, что игру спасти не удастся. Дали возможность выйти Майклу, хотя он пропустил всю предсезонку. Вышел и забил, что важно для нападающего. Для этого ми его и брали.

Команда еще не готова, потому что мы столкнулись с рядом проблем комплектации. Некоторые футболисты приехали буквально за три дня до начала чемпионата. Учитывая, что из старого состава четыре человека остались, а семь были новые, очень сложно построить команду. Впереди у нас длинная дистанция. Думаю, что у нас будет боеспособный коллектив», — отметил Лавриненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    New Zealander
      New Zealander, 25.07.2021 08:17
    +2
    Да это правда. Вы отскочили не хило. Счёт должен был быть 6:1,7:1. Но такое в футболе бывает, когда мяч просто не идёт в ворота.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 25.07.2021 08:17
    +2
    Да это правда. Вы отскочили не хило. Счёт должен был быть 6:1,7:1. Но такое в футболе бывает, когда мяч просто не идёт в ворота.
    Ссылка
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