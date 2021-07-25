Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Шахтер 70 минут крепко нас полоскал»

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко поделился впечатлениями от матча 1-го тура УПЛ против Шахтера (1:2).

«Мы ничем не могли удивить «Шахтер», потому что мы сейчас на разных полюсах. Мы рассчитывали на моменты в контратаках, они 70 минут крепко нас полоскали. Сейчас не стоит равняться на «Шахтер», пускай они борются с «Динамо».

Ситало навязывал силовую борьбу насколько мог. Решили его поберечь, он почувствовал дискомфорт, понимая, что игру спасти не удастся. Дали возможность выйти Майклу, хотя он пропустил всю предсезонку. Вышел и забил, что важно для нападающего. Для этого ми его и брали.

Команда еще не готова, потому что мы столкнулись с рядом проблем комплектации. Некоторые футболисты приехали буквально за три дня до начала чемпионата. Учитывая, что из старого состава четыре человека остались, а семь были новые, очень сложно построить команду. Впереди у нас длинная дистанция. Думаю, что у нас будет боеспособный коллектив», — отметил Лавриненко.