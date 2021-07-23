У Карпат из Галича будет новый тренер

25 июля в стартовом матче Второй лиги «Карпаты» сыграют в гостях с «Любомиром».

Главным тренером «Карпат» из Галича остается Роман Гнатив. Однако в ближайшее время у руля команды произойдут кардинальные изменения.

«Карпаты» из Галича возглавит Любомир Вовчук, руководивший львовскими «Карпатами», вылетевшими из Второй лиги. Именно его подопечные и составят костяк «Карпат» из Галича, ряды которых в межсезонье покинули все ведущие игроки.

Помогать Вовчуку будет Александр Войтюк, ранее работавший в тернопольской «Ниве».