ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Карпат перешел в литовский Джюгас

Литовский клуб «Джюгас» из Тельшяя подписал аргентинского центрфорварда Икера Скотто, который известен в Украине по выступлениям за «Карпаты» Галич.

Подробности перехода 23-летнего футболиста не раскрываются, однако известно, что литовцам он достался на правах свободного агента, в статусе которого пребывал аж с начала октября 2024 года.

Икер Скотто выступал в Украине за «Карпаты» Галич в сезоне-2021/22. Провел 10 матчей и забил 2 мяча, после чего предпочел уехать в ОАЭ, где в следующие два года выступал за «Аль-Хамру» и «Дубай Сити».