Бондаренко пробилась в парный полуфинал турнира в Польше

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в полуфинал парного разряда турнира WTA 250 в польской Гдыне.
Бондаренко вместе с Катаржиной Питер из Польши обыграла дуэт Джейми Леб/Эден Силва - 6:2, 7:5.
Теннисистки провели на корте около 70 минут.
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Источник — Sport.ua
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