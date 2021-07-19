Катерина Бондаренко – Вероника Фальковска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 июля украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№214 WTA) стартует в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Гдыне.
В матче первого круга украинка, преодолевшая квалификацию, сразится против Вероники Фальковской из Польши (№482 WTA), получившей статус лаки-лузера после проигрыша Бондаренко в финале отбора. Начало встречи в 16:10 по Киеву.
В следующем круге победительница встречи сразится против Тамары Корпач (№162 WTA) или Ольгы Говорцовой (№126 WTA).
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Источник — Sport.ua
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