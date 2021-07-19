Катерина Бондаренко – Вероника Фальковска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Гдыне

  • 19.07.2021 16:10
  • 836 просмотров
  • 3 комментария
Катерина Бондаренко – Вероника Фальковска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Бондаренко

19 июля украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№214 WTA) стартует в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Гдыне.
 
В матче первого круга украинка, преодолевшая квалификацию, сразится против Вероники Фальковской из Польши (№482 WTA), получившей статус лаки-лузера после проигрыша Бондаренко в финале отбора. Начало встречи в 16:10 по Киеву.   
В следующем круге победительница встречи сразится против Тамары Корпач (№162 WTA) или Ольгы Говорцовой (№126 WTA). 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    anachar
    online
      anachar, 19.07.2021 17:05
    0
    МРАК!!!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 19.07.2021 17:04
    0
    Навіщо так себе зневажати?
    Ссылка
    terhoha
    online
      terhoha, 19.07.2021 16:39
    0
    Яке позорище.
    Ссылка
    anachar
    online
      anachar, 19.07.2021 17:05
    0
    МРАК!!!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 19.07.2021 17:04
    0
    Навіщо так себе зневажати?
    Ссылка
    terhoha
    online
      terhoha, 19.07.2021 16:39
    0
    Яке позорище.
    Ссылка
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