Три экс-игрока Горняка-Спорт присоединились к Перемоге

Днепряне продолжают тренировочный сбор в Никополе

  • 15.07.2021 15:38
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Три экс-игрока Горняка-Спорт присоединились к Перемоге
© ФК Горняк-Спорт

Вместе с «Перемогой» тренируются три потенциальных новичка, которые в весенней части прошлого сезона играли в Первой лиге за «Горняк-Спорт».

Это 23-летний центрбек Богдан Литвяк, 21-летний фланговый защитник Вячеслав Велев (до приезда в «Перемогу» экс-игрок «Черноморца» и «Мариуполя» побывал на просмотре в «Виктории») и 26-летний центральный полузащитник Владислав Краев, права на которого принадлежат «Металлисту».

«Перемога» по итогам прошлого сезона Второй лиги заняла 9-е место в группе Б. В июне команду возглавил экс-наставник «Никополя» Сергей Воробей.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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