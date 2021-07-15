Три экс-игрока Горняка-Спорт присоединились к Перемоге

Вместе с «Перемогой» тренируются три потенциальных новичка, которые в весенней части прошлого сезона играли в Первой лиге за «Горняк-Спорт».

Это 23-летний центрбек Богдан Литвяк, 21-летний фланговый защитник Вячеслав Велев (до приезда в «Перемогу» экс-игрок «Черноморца» и «Мариуполя» побывал на просмотре в «Виктории») и 26-летний центральный полузащитник Владислав Краев, права на которого принадлежат «Металлисту».

«Перемога» по итогам прошлого сезона Второй лиги заняла 9-е место в группе Б. В июне команду возглавил экс-наставник «Никополя» Сергей Воробей.