Перемога проведет спарринги с фаворитами Первой и Второй лиг

3 июля «Перемога» отправится на тренировочный сбор в село Чкалово Никопольского района.
Во время данного этапа подготовки у днепрян запланированы выездные спарринги с харьковским «Металлистом» (5 июля) и запорожским «Металлургом» (10 июля).
По итогам минувшего чемпионата Второй лиги днепровский клуб занял 9-е место в группе Б. 11 июня новым главным тренером команды был назначен Сергей Воробей, который до этого работал в «Никополе».
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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