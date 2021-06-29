Перемога проведет спарринги с фаворитами Первой и Второй лиг

3 июля «Перемога» отправится на тренировочный сбор в село Чкалово Никопольского района.

Во время данного этапа подготовки у днепрян запланированы выездные спарринги с харьковским «Металлистом» (5 июля) и запорожским «Металлургом» (10 июля).

По итогам минувшего чемпионата Второй лиги днепровский клуб занял 9-е место в группе Б. 11 июня новым главным тренером команды был назначен Сергей Воробей, который до этого работал в «Никополе».