Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский тренер консультирует кипрскую команду
Другие новости
21 декабря 2023, 13:31 | Обновлено 21 декабря 2023, 13:35
481
0

Украинский тренер консультирует кипрскую команду

Судьба специалиста прояснится в середине января

21 декабря 2023, 13:31 | Обновлено 21 декабря 2023, 13:35
481
0
Украинский тренер консультирует кипрскую команду
Геннадий Жилкин

Украинский специалист Геннадий Жилкин эксклюзивно для Sport.ua прояснил ситуацию с возможным назначением на пост главного тренера кипрского клуба «Героскипу».

«У меня 25 ноября закончился контракт с «Акжайыком» из Казахстана, после чего я приехал на Кипр. Президент клуба «Героскипу» Фемис Сагиров пригласил меня и предложил возглавить кипрскую команду. На данный момент никаких документов не подписано, я больше выступаю консультантом тренировочного процесса. Сейчас главным тренером команды является местный специалист.

«Героскипу» предстоит сыграть еще два матча (6 и 13 января) на первом этапе чемпионата, после чего начнется второй этап. Думаю, после этих поединков уже решится моя судьба в клубе. Еще раз повторюсь, на данный момент я не являюсь главным тренером «Героскипу». Добавлю, что для решения выхода во Вторую лигу Кипра нужно усиливать состав. Посмотрим, как этот вопрос будет решать президент клуба Фемис Сагиров».

На данный момент «Героскипу» занимает третьем место в турнирной таблице третьего дивизиона Кипра, набрав 19 очков в 12 матчах.

54-летний Жилкин работал тренером вратарей в «Оболони», «Кривбассе», «Металлурге» (Донецк) и российской «Мордовии», в каждом из этих клубов он был помощником Юрия Максимова. Экс-тренер вратарей «Акжайыка» также входил в тренерский штаб «Колоса» (Зачепиловка) и ФК «Перемога» (Днепр).

По теме:
Экс-форвард Александрии и Металлиста 1925 завершил карьеру
Два игрока могут покинуть Рух
Владимир Езерский покинет Александрию
Геннадий Жилкин Акжайык чемпионат Кипра по футболу Оболонь Киев Кривбасс Кривой Рог Металлург Донецк Колос Зачепиловка Перемога Днепр инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Успех Украины, фиаско Италии. Кто пробился на ЧМ-2024 по футзалу?
Футзал | 20 декабря 2023, 21:50 6
Успех Украины, фиаско Италии. Кто пробился на ЧМ-2024 по футзалу?
Успех Украины, фиаско Италии. Кто пробился на ЧМ-2024 по футзалу?

Вышли на чемпионат мира: Украина, Казахстан, Франция, Испания, Португалия

«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
Футбол | 20 декабря 2023, 17:58 7
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне

В «Жироне» украинского нападающего считают «физическим чудом»

Футбольная революция. Объявлен формат Суперлиги
Футбол | 21.12.2023, 13:45
Футбольная революция. Объявлен формат Суперлиги
Футбольная революция. Объявлен формат Суперлиги
Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
Футбол | 20.12.2023, 19:05
Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
Бетис – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 21.12.2023, 11:33
Бетис – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бетис – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
20.12.2023, 06:23 5
Футбол
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
20.12.2023, 00:09 30
Футбол
Биатлон. Сестры Семеренко – чемпионки Украины в миксте
Биатлон. Сестры Семеренко – чемпионки Украины в миксте
20.12.2023, 15:22
Биатлон
Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале
Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале
20.12.2023, 03:45
Футбол
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии
21.12.2023, 00:35 2
Футбол
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
20.12.2023, 07:05 3
Футбол
Непобедимый боксер назвал Усика фаворитом в бою с Фьюри и указал причину
Непобедимый боксер назвал Усика фаворитом в бою с Фьюри и указал причину
19.12.2023, 11:39
Бокс
Легендарный голкипер Бенфики и экс-ассистент Моуриньо расхвалил Трубина
Легендарный голкипер Бенфики и экс-ассистент Моуриньо расхвалил Трубина
19.12.2023, 18:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем