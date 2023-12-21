Украинский тренер консультирует кипрскую команду

Украинский специалист Геннадий Жилкин эксклюзивно для Sport.ua прояснил ситуацию с возможным назначением на пост главного тренера кипрского клуба «Героскипу».

«У меня 25 ноября закончился контракт с «Акжайыком» из Казахстана, после чего я приехал на Кипр. Президент клуба «Героскипу» Фемис Сагиров пригласил меня и предложил возглавить кипрскую команду. На данный момент никаких документов не подписано, я больше выступаю консультантом тренировочного процесса. Сейчас главным тренером команды является местный специалист.

«Героскипу» предстоит сыграть еще два матча (6 и 13 января) на первом этапе чемпионата, после чего начнется второй этап. Думаю, после этих поединков уже решится моя судьба в клубе. Еще раз повторюсь, на данный момент я не являюсь главным тренером «Героскипу». Добавлю, что для решения выхода во Вторую лигу Кипра нужно усиливать состав. Посмотрим, как этот вопрос будет решать президент клуба Фемис Сагиров».

На данный момент «Героскипу» занимает третьем место в турнирной таблице третьего дивизиона Кипра, набрав 19 очков в 12 матчах.

54-летний Жилкин работал тренером вратарей в «Оболони», «Кривбассе», «Металлурге» (Донецк) и российской «Мордовии», в каждом из этих клубов он был помощником Юрия Максимова. Экс-тренер вратарей «Акжайыка» также входил в тренерский штаб «Колоса» (Зачепиловка) и ФК «Перемога» (Днепр).