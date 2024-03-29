«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса

Бывший владелец днепропетровской «Перемоги» Фемис Сагиров поделился интересной историей многолетней давности, связанной с «Кривбассом» и тогдашним президентом УАФ Андреем Павелко:

«У нас что, в Украине, мало договорных матчей было? Перед каждой какой-то значимой игрой, я предупреждал своих игроков, что знаю, о том, что вокруг некоторых игр ходят деньги, которые мы никогда не берем. Но все равно игроков пытались подкупить. Помню, как ФК «Перемога» во Второй лиге обыграла дома «Кривбасс» – 1:0.

Это была наша дебютная победа и первый забитый мяч в профи. После игры мне позвонил Павелко. Я думал, хочет поздравить нас с победой, а он в трубку кричать начал: «Что вы вытворяете? Вы хоть знаете, чья это команда?». Наверное, намекал, что президентская. Угрожал санкциями, я был в шоке.

Во втором круге ФК «Перемога» была уже без турнирных задач. После того, как я выгнал Тарана, мы поехали на игру в Кривой Рог. Нас там ждал настоящий ад. До 23-й минуты «Кривбасс» нам пробил два пенальти, один из которых потянул вратарь, а другой просто придумал арбитр. Мы проиграли ту игру 0:1, но хочу отдать должное молодым ребятам, которые бились против всех, против системы и т.д.!

Могу сказать точно – никто из моих игроков не участвовал в нечестных матчах, некоторых мы проверяли на детекторе лжи, после игры с «Кривбассом» также».