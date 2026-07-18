Экс-легионеры Ворсклы и Руха готовятся к сезону с командой Второй лиги

Как стало известно Sport.ua, вслед за Виталием Шумским, недавно назначенным главным тренером «Скалы 1911», на тренировочном сборе стрыйской команды появились два нигерийца, которые уже длительное время выступают в Украине. Это 24-летний центральный защитник Принс Чисом Чибуэзе и его ровесник – опорный полузащитник Инносент Чидози Одог.

В прошлом сезоне Чибуэзе защищал цвета перволиговой «Ворсклы», куда перешел год назад из «Горняка-Спорт». Одог последние два года выступал за тот же «Горняк-Спорт» (сначала – в Первой лиге, затем – во Второй), а до этого прошел через систему «Руха».

Интересно, что у обоих футболистов тот же агент, что и у нового главного тренера «Скалы 1911», а Чибуэзе еще до начала профессиональной карьеры играл под руководством Шумского в любительском «Николаеве» со Львовщины.

По итогам прошлого сезона «Скала 1911» заняла седьмое место в группе А Второй лиги. В межсезонье команду покинуло большинство игроков (несколько из них перешли в клубы Первой лиги), а на тренерском мостике Александра Степанова сменил экс-наставник тернопольской «Нивы» и ФК «Львов» Виталий Шумский, последним местом работы которого был ЛНЗ U-19.

Ранее Sport.ua сообщал, что бывшие игроки сборной Украины подписали контракты с новичком Второй лиги.