Экс-легионеры Ворсклы и Руха готовятся к сезону с командой Второй лиги
У обоих футболистов тот же агент, что и у нового главного тренера клуба
Как стало известно Sport.ua, вслед за Виталием Шумским, недавно назначенным главным тренером «Скалы 1911», на тренировочном сборе стрыйской команды появились два нигерийца, которые уже длительное время выступают в Украине. Это 24-летний центральный защитник Принс Чисом Чибуэзе и его ровесник – опорный полузащитник Инносент Чидози Одог.
В прошлом сезоне Чибуэзе защищал цвета перволиговой «Ворсклы», куда перешел год назад из «Горняка-Спорт». Одог последние два года выступал за тот же «Горняк-Спорт» (сначала – в Первой лиге, затем – во Второй), а до этого прошел через систему «Руха».
Интересно, что у обоих футболистов тот же агент, что и у нового главного тренера «Скалы 1911», а Чибуэзе еще до начала профессиональной карьеры играл под руководством Шумского в любительском «Николаеве» со Львовщины.
По итогам прошлого сезона «Скала 1911» заняла седьмое место в группе А Второй лиги. В межсезонье команду покинуло большинство игроков (несколько из них перешли в клубы Первой лиги), а на тренерском мостике Александра Степанова сменил экс-наставник тернопольской «Нивы» и ФК «Львов» Виталий Шумский, последним местом работы которого был ЛНЗ U-19.
Ранее Sport.ua сообщал, что бывшие игроки сборной Украины подписали контракты с новичком Второй лиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ворота клуба будет защищать Тибо Куртуа
Размышления накануне финала