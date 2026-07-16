Бывшие игроки сборной Украины подписали контракты с новичком Второй лиги

Как стало известно Sport.ua, «Авангард» из Лозовой, который в мае стал обладателем Кубка Украины среди любителей, а ныне готовится к дебюту на профессиональном уровне, сохранил в своем составе двух бывших игроков сборной Украины – 38-летнего защитника Евгения Селина («Металлист», «Ворскла», «Динамо», «Десна», «Черноморец») и 38-летнего нападающего Александра Гладкого («Металлист», «Шахтер», «Днепр», «Карпаты», «Динамо», «Черноморец», «Заря»). Оба футболиста подписали контракты с клубом из Харьковской области до 30 июня 2027 года.

Добавим, что уроженец Лозовой Гладкий является спортивным директором «Авангарда».

Кроме того, годовые соглашения с новичком Второй лиги заключили 33-летний экс-защитник «Ильичевца», «Миная» и «Металлиста 1925» Максим Жичиков, а также 32-летний экс-игрок «Ильичевца», «Днепра-1» и «Колоса» Александр Мигунов.

Сейчас из состава, выступавшего за лозовчан в прошлом сезоне, в команде осталась примерно половина футболистов. Среди них нет опытных полузащитников Дмитрия Коркишко (не так давно вошел в тренерский штаб «Кудровки»), Дениса Олейника и Никиты Полюляха.

Сейчас «Авангард» под руководством бывшего наставника «Металлиста» Игоря Рахаева проводит тренировочный сбор в Киеве. В среду команда сыграла контрольный матч со своим будущим соперником во Второй лиге – столичным «Ребелом» (1:2).