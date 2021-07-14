Будапешт. Козлова вышла в четвертьфинал

Украинка Катерина Козлова вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA в Будапеште. Украинка в трех сетах обыграла пятую сеяную румынку Ану Богдан. Матч продолжался 2 часа и 16 минут.
1/8 финала
Катерина Козлова (Украина) – Ана Богдан (Румыния, 5) – 4:6, 6:4, 6:2
В четвертьфинале Козлова сыграет с победителем матча между Аной Конюх и первым номером посева турнира Юлией Путинцевой. Ранее в первом раунде Козлова обыграла австрийку Барбару Хаас.
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Источник — Sport.ua
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Є навіть відчуття, що з Путінцевою буде легше, ніж з Конюх. Там поки що 1:0 на користь Юльки і 2:2 у другому сеті.
Є навіть відчуття, що з Путінцевою буде легше, ніж з Конюх. Там поки що 1:0 на користь Юльки і 2:2 у другому сеті.
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