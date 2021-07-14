Будапешт. Козлова вышла в четвертьфинал

Украинка обыграла Ану Богдан

  • 14.07.2021 19:08
  • 1668 просмотров
  • 4 комментария
Будапешт. Козлова вышла в четвертьфинал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

Украинка Катерина Козлова вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA в Будапеште. Украинка в трех сетах обыграла пятую сеяную румынку Ану Богдан. Матч продолжался 2 часа и 16 минут.

1/8 финала

Катерина Козлова (Украина) – Ана Богдан (Румыния, 5) – 4:6, 6:4, 6:2

В четвертьфинале Козлова сыграет с победителем матча между Аной Конюх и первым номером посева турнира Юлией Путинцевой. Ранее в первом раунде Козлова обыграла австрийку Барбару Хаас.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Виталий Булах
    online
      Виталий Булах, 14.07.2021 20:55
    0
    Самое лучшее освещение WTA турниров смотрите на Digi Sport 2-Digi sport 4(RO) Sport Klub1-9 SR HR
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 14.07.2021 20:13
    +1
    Александр Ад, 14.07.2021 19:41
    молодець Катя!Я на цьому сайті трансляції не бачив,я мусів дивітися на іншому
    Італійці транслювали, SuperTennis (бо в Лозанні йшов дощ ). Подивився кінцівку після завершення етапу ТДФ. Непогано Катя виглядала, а матчбол взагалі шикарно реалізувала у сітки.
    Є навіть відчуття, що з Путінцевою буде легше, ніж з Конюх. Там поки що 1:0 на користь Юльки і 2:2 у другому сеті.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 14.07.2021 19:41
    +6
    serhiy, 14.07.2021 19:11
    Вітаю Катю ! Дивився матч і скидав спорт.юа трансляцію-дякую що показали людям !!!
    молодець Катя!Я на цьому сайті трансляції не бачив,я мусів дивітися на іншому
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 14.07.2021 19:11
    +3
    Вітаю Катю ! Дивився матч і скидав спорт.юа трансляцію-дякую що показали людям !!!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 14.07.2021 19:41
    +6
    serhiy, 14.07.2021 19:11
    Вітаю Катю ! Дивився матч і скидав спорт.юа трансляцію-дякую що показали людям !!!
    молодець Катя!Я на цьому сайті трансляції не бачив,я мусів дивітися на іншому
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 14.07.2021 19:11
    +3
    Вітаю Катю ! Дивився матч і скидав спорт.юа трансляцію-дякую що показали людям !!!
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 14.07.2021 20:13
    +1
    Александр Ад, 14.07.2021 19:41
    молодець Катя!Я на цьому сайті трансляції не бачив,я мусів дивітися на іншому
    Італійці транслювали, SuperTennis (бо в Лозанні йшов дощ ). Подивився кінцівку після завершення етапу ТДФ. Непогано Катя виглядала, а матчбол взагалі шикарно реалізувала у сітки.
    Є навіть відчуття, що з Путінцевою буде легше, ніж з Конюх. Там поки що 1:0 на користь Юльки і 2:2 у другому сеті.
    Ссылка
    Виталий Булах
    online
      Виталий Булах, 14.07.2021 20:55
    0
    Самое лучшее освещение WTA турниров смотрите на Digi Sport 2-Digi sport 4(RO) Sport Klub1-9 SR HR
    Ссылка
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