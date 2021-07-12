Будапешт. Козлова вышла во второй круг

Украинка успешно стартовала на турнире WTA в Венгрии

  • 12.07.2021 16:00
  • 1422 просмотра
  • 3 комментария
Будапешт. Козлова вышла во второй круг
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№157 WTA) вышла во второй круг турнира WTA в Будапеште.

На старте соревнований Козлова в двух сетах обыграла австрийку Барбару Хаас (№156).

Будапешт. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Барбара Хаас (Австрия) – 7:6, 6:3

Напомним, ранее Козлова не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в Швеции.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 12.07.2021 18:37
    +3
    Гру наших дівчат, Козлову, Завацьку, без сліз дивитись неможливо.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 12.07.2021 17:12
    +2
    молодець,перемогла сусідку по рейтингу
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 12.07.2021 16:42
    -1
    Перемогла в гойдалках.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 12.07.2021 18:37
    +3
    Гру наших дівчат, Козлову, Завацьку, без сліз дивитись неможливо.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 12.07.2021 17:12
    +2
    молодець,перемогла сусідку по рейтингу
    Ссылка
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