Будапешт. Козлова вышла во второй круг

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№157 WTA) вышла во второй круг турнира WTA в Будапеште.
На старте соревнований Козлова в двух сетах обыграла австрийку Барбару Хаас (№156).
Будапешт. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Барбара Хаас (Австрия) – 7:6, 6:3
Напомним, ранее Козлова не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в Швеции.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.