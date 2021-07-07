Козлова не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в Швеции

Украинская теннисистка Катерина Козлова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в шведском Бостаде.

Козлова в двух сетах проиграла египтянке Майяр Шериф — 6:7(9), 0:6. При этом в первом сете Катерина вела со счетом 5:3, но не смогла воспользоваться преимуществом.

В парном разряде турнира в Бостаде Козлова выступит с американкой Кэти Волынец. Соперницами теннисисток станут Майяр Шериф и шведка Ребекка Петерсон.