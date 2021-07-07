Козлова не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в Швеции

Украинская теннисистка уступила египтянке Майяр Шериф

  • 07.07.2021 15:50
  • 293 просмотра
  • 4 комментария
Козлова не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в Швеции
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Катерина Козлова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в шведском Бостаде.

Козлова в двух сетах проиграла египтянке Майяр Шериф — 6:7(9), 0:6. При этом в первом сете Катерина вела со счетом 5:3, но не смогла воспользоваться преимуществом.

В парном разряде турнира в Бостаде Козлова выступит с американкой Кэти Волынец. Соперницами теннисисток станут Майяр Шериф и шведка Ребекка Петерсон.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 07.07.2021 16:51
    0
    Stanislav Matusevych, 07.07.2021 16:41
    Трава закінчилася. Це грунт.
    Дійсно. Фотка мена збила...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.07.2021 16:41
    +1
    Kanarejka, 07.07.2021 16:07
    Мда, дозволити єгиптянці на траві повісити бублика, це ще треба вміти.
    Трава закінчилася. Це грунт.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 07.07.2021 16:36
    0
    Kanarejka, 07.07.2021 16:07
    Мда, дозволити єгиптянці на траві повісити бублика, це ще треба вміти.
    Фізики зовсім немає. Перший сет - гойдалки на тайбрейку, кожна мала по два сетболи, ітог - 9:11. А в другому розвалилася, навіть не те що брейкпойнтів не було, на трьох подачах єгиптянки виграла один (!) розиграш.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 07.07.2021 16:07
    0
    Мда, дозволити єгиптянці на траві повісити бублика, це ще треба вміти.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.07.2021 16:41
    +1
    Kanarejka, 07.07.2021 16:07
    Мда, дозволити єгиптянці на траві повісити бублика, це ще треба вміти.
    Трава закінчилася. Це грунт.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 07.07.2021 16:51
    0
    Stanislav Matusevych, 07.07.2021 16:41
    Трава закінчилася. Це грунт.
    Дійсно. Фотка мена збила...
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 07.07.2021 16:36
    0
    Kanarejka, 07.07.2021 16:07
    Мда, дозволити єгиптянці на траві повісити бублика, це ще треба вміти.
    Фізики зовсім немає. Перший сет - гойдалки на тайбрейку, кожна мала по два сетболи, ітог - 9:11. А в другому розвалилася, навіть не те що брейкпойнтів не було, на трьох подачах єгиптянки виграла один (!) розиграш.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 07.07.2021 16:07
    0
    Мда, дозволити єгиптянці на траві повісити бублика, це ще треба вміти.
    Ссылка
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