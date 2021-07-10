Именитый итальянский клуб объявлен банкротом

У «Ливорно» есть девять дней, чтобы спастись

  • 10.07.2021 18:36
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Именитый итальянский клуб объявлен банкротом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный итальянский клуб «Ливорно» был объявлен банкротом. Процедура ликвидации уже началась. Последний шанс клуба спастись – до 19 июля найти нового владельца.

За свою историю «Ливорно» неоднократно выступал в Серии А, в последний раз – в 2014 году. В 2007 году клуб дошел до 1/16 финала Кубка УЕФА.

В 2020 году «Ливорно» вылетел в Серию С, а через год был переведен в Серию D из-за финансовых проблем. В последнее время «Ливорно» находился под внешним управлением.

Ранее сообщалось о том, что «Кьево» не допустили к участию в Серии В из-за отсутствия финансовых гарантий.

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Источник — Football-Italia

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