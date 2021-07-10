Именитый итальянский клуб объявлен банкротом

Известный итальянский клуб «Ливорно» был объявлен банкротом. Процедура ликвидации уже началась. Последний шанс клуба спастись – до 19 июля найти нового владельца.
За свою историю «Ливорно» неоднократно выступал в Серии А, в последний раз – в 2014 году. В 2007 году клуб дошел до 1/16 финала Кубка УЕФА.
В 2020 году «Ливорно» вылетел в Серию С, а через год был переведен в Серию D из-за финансовых проблем. В последнее время «Ливорно» находился под внешним управлением.
Ранее сообщалось о том, что «Кьево» не допустили к участию в Серии В из-за отсутствия финансовых гарантий.
Источник — Football-Italia
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