Милевский рассказал, почему сорвался его переход в итальянский клуб

Бывший футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, почему в свое время сорвался его переход в итальянское «Ливорно»:

«Относительно «Ливорно». Был итальянский менеджер, мы встречались в Дженоа с представителями «Ливорно». В принципе, мы по зарплате, по всему договорились. Они тогда не могли заплатить за трансфер. Надо было, чтобы я был свободным агентом. Я тогда принадлежал «Динамо», поэтому сделка сорвалась. Вот и все».

Ранее 39-летний Артем Милевский показал последствия обысков правоохранителей в его доме.