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Украина. Премьер лига
20 января 2024, 12:36 | Обновлено 20 января 2024, 12:37
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Милевский рассказал, почему сорвался его переход в итальянский клуб

«Ливорно» не нашло денег на выплату для «Динамо»

20 января 2024, 12:36 | Обновлено 20 января 2024, 12:37
1227
0
Милевский рассказал, почему сорвался его переход в итальянский клуб
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, почему в свое время сорвался его переход в итальянское «Ливорно»:

«Относительно «Ливорно». Был итальянский менеджер, мы встречались в Дженоа с представителями «Ливорно». В принципе, мы по зарплате, по всему договорились. Они тогда не могли заплатить за трансфер. Надо было, чтобы я был свободным агентом. Я тогда принадлежал «Динамо», поэтому сделка сорвалась. Вот и все».

Ранее 39-летний Артем Милевский показал последствия обысков правоохранителей в его доме.

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Артем Милевский Ливорно Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A
Источник Twitch
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